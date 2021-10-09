Посол Кыргызстана в США Бакыт Аманбаев обсудил убийство кыргызстанца американской полицией с помощником госсекретаря США Дональдом Лу. Об этом сообщила пресс-служба посольства Кыргызстана в США.

По их данным, посол сообщил Лу, что кыргызская общественность требует справедливого расследования трагедии и привлечения виновных к ответственности.

«Дональд Лу сказал, что трагедия будет тщательно и справедливо расследована соответствующими властями США и вскоре будет опубликован официальный отчет о смерти», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что по неподтвержденным данным, причиной трагедии стал спор между погибшим и главой автотранспортной компании, в которой он работал.

«Также по неподтвержденной информации гражданин М.Н. по неизвестным причинам не повиновался предупреждениям полиции и попытался скрыться на грузовике, сбив две полицейские машины и ранив полицейских, в результате чего в него было произведено несколько выстрелов», —заявили в посольстве.

Ранее Дональд Лу был послом США в Кыргызстане.

Что произошло?

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что по предварительным данным, 5 октября полицейские штата Пенсильвания застрелили кыргызстанца. По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения.

По данным ведомства, родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан после завершения подготовки необходимой документации.

«Посольство, в свою очередь, находится на постоянной связи с родным братом погибшего, а также оказывает необходимую помощь в оформлении соответствующих документов в рамках своей компетенции. Данный вопрос находится на особом контроле Министерства и Посольства Кыргызской Республики в США», — отметили в МИД.

Ранее в американских СМИ распространилась информация о том, что полиция в США застрелила вооружённого дальнобойщика. Сообщалось, что мужчина готовился к ограблению и забаррикадировался в своем тягаче.

Журналисты со ссылкой на полицию также сообщили, что водителю предложили сдаться, однако после отказа он наехал своим прицепом на полицейские машины. В результате полицейским пришлось открыть огонь по грузовику, водитель скончался на месте.

Очевидцы инцидента сообщили изданию 24.kg, что убитый на «эмоциях угнал грузовик». По их словам, мужчина работал в трак-компании штата Пенсильвания, после увольнения ему не заплатили $3 тысячи.

Видео: 24.kg

«Сотрудники фирмы сообщили в полицию, что кыргызстанец напал и угнал машину. Грузовик нашли на одной из парковок. Водитель наехал на авто полицейских, затем началась стрельба. Кыргызстанец погиб», — сказали очевидцы.