Что случилось?

Известный религиозный деятель и экс-глава центра «Дил Мурогу» Озубек Чотонов раскритиковал спортсменок кыргызской сборной, которые выступали на чемпионате мира по борьбе. Он возмутился тем, что спортсменки выступают в трико «полураздетыми».

Озубек Чотонов.

«Почти голые, весь мир видит их окорочка, фигуры. Так не пойдет. Надо показывать все, если обещают медаль?» — написал он в комментариях в фейсбуке.

При этом он не высказал ни единого упрека в сторону мужчин-борцов, выступающих в похожих трико.

Кроме этого, проповедник попытался обесценить заслуги женщин в спорте.

«Гордиться силой женщин, то же самое, что гордиться молоком быка. […] Скажем, я получил медаль. От этого снизятся ваши выплаты за электроэнергию и газ? Увеличатся ваша зарплата, дорога станет заасфальтированной или ваша нравственность возвысится? Я, например, ради кыргызов стал многодетным, трудился не покладая рук, сделал большой вклад в нравственность», — заявил он на своей странице в фейсбуке.

Чотонов нередко выступает против женщин в том числе и тех, которые открыто борются за свои права. В 2020 году он выступил против марша женской солидарности — тогда группа мужчин в калпаках сорвала акцию протеста и осталась безнаказанной.

«Мы пойдем и разгоним этих скотов и сволочей. Если кто завтра не выйдет, твоего сына возьмут замуж или твой сын приведет невестку-мужчину. Пусть женщины кричат сколько угодно. Я против геев. Но то, что они говорят, что не будут наливать чай, неправильно. Кому нужны такие женщины-королевы? Мы должны противостоять тому, что противоречит нашим традициям и менталитету», — заявлял он в соцсетях.

Что не так с его высказыванием?

Данные международных исследований подтверждают, что девушки в спорте часто сталкиваются с дискриминацией и имеют меньше возможностей.

Социолог Рейна Артурова отмечает, что гендерные стереотипы наносят много вреда, особенно, когда они ограничивают способность женщин развивать определённые личностные качества или профессиональные навыки. По ее словам, они ограничивают свободу и принятие решений относительно жизни, планов, интересов.

Женщины в Кыргызстане нередко сталкиваются с обесцениванием своих достижений. Это связано с тем, что женщинам навязывают роль матери и «хранительницы очага», как основную и всезаменяющую.

Кроме того, Чотонов считает, что женщины должны одеваться как-то по особенному, хотя эти требования дискриминируют женщин. В Кыргызстане женщины часто критикуются за то, как они одеты. Хотя Кыргызстан по Конституции светская страна, часто, когда девушкам диктуют, как им надо выглядеть, используются аргументы, связанные с религией.

Но критики внешнего вида женщины забывают об одном: только она является владелицей своего тела и только ей решать, что на ее тело должно быть надето, и кто к к ее телу может прикасаться.

Активистки постоянно борются с критикой в отношении внешнего вида женщин и не раз проводили акции протеста, когда выходили на марши в шортах.

Первый такой марш прошел в 2017 году, тогда девушки в шортах специально устроили шествие возле центральной мечети Бишкека.

Девушки были обеспокоены сильной пропагандой религии а также выступали против того, что им указывают как одеваться.

«Люди плохо реагируют на то, что девушки ходят в мини-юбках и шортах. И иногда случались инциденты, когда к нам подходили люди и говорили: “Какая ты бессовестная, как тебе не стыдно ходить в шортах по городу”. Обвиняют в том, что мы пытаемся кого-то совратить. Поэтому мы решили показать, что это вполне нормально – просто ходить по городу в летнее время в шортах или коротких юбках, и это не какое-то бесстыдство», — сказала участница акции Жанна Араева.

Подобный марш прошел и в 2021 году, тогда девушки вышли в шортах на акцию протеста, выступая против уличных домогательств.

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Девушки в спорте, как пример для подражания

В последние годы лицом кыргызского спорта на мировой арене стали именно борчихи. Айсулуу Тыныбекова стала двукратной чемпионкой мира по вольной борьбе. Она завоевала серебро на Олимпийских играх Токио-2020.

Тыныбекова стала первой борчихой из Кыргызстана, получившей лицензию на Олимпийские игры. Ее победы воодушевили тысячи маленьких девочек на занятия профессиональным спортом, вопреки всем стереотипам, что «девочки должны сидеть дома».

WW 62kg Aisuluu TYNYBEKOVA (KGZ)

В прошедшем накануне в Осло Чемпионате мира появилась еще одна чемпионка из Кыргызстана. Борчиха Мээрим Жуманазарова завоевала золото по вольной борьбе в своей весовой категории. До этого она выиграла бронзу на Олимпийских играх.

WW 68kg – Meerim ZHUMANAZAROVA (KGZ)

Еще одна известная спортсменка Айпери Медет кызы завоевала бронзу по вольной борьбе на чемпионате мира. Она также участвовала в Олимпиаде в Токио, чем могут гордиться не все профессиональные спортсмены.

Айпери Медет кызы.

Однако путь от обычных сельских девочек до олимпийских призеров не был легким. Спортсменки не раз говорили, что они усердно тренировались, несмотря на отсутствие условий в их родных селах.

Кыргызстан зарубежом также прославила Валентина Шевченко. Она является действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе.

В сентябре этого года она в шестой раз защитила свой титул. В общей сложности, у нее порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она побеждала на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА.

Валентина Шевченко.

На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категории.