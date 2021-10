Сторонник Матраимовых, экс-советник главы международного аэропорта «Манас» Бактыбека Сыдыкова и журналист Дайырбек Орунбеков опубликовал пост в фейсбуке с критикой в адрес неправительственных организаций (НПО). Дайырбек Орунбеков. Фото с его страницы в фейсбуке. «В Америке кыргызстанца застрелил полицейский. Почему молчат НПО, которые в Кыргызстане защищают даже свободу «задних»? Почему они не заинтересованы в том, что кыргызстанец был убит в Америке? Они опять же восхищаются, мол, “Америка —страна, в которой чтят законы, могут так застрелить”». В Бишкеке они не подчиняются сотрудникам милиции и проводят разные акции протеста. Если быть точнее, они сопротивляются. Чуть ли не плача рисуют карикатуры из-за того, что их протащили за руку. Однако они приветствуют инцидент со стрельбой за неповиновение правоохранительным органам в Америке. Двуличие», — написал он на своей странице в фейсбуке. При этом сам Орунбеков тоже на митинг не выходил. Выглядит это так, что НПО выходят на митинги из-за всяких мелочей. Однако в своей публикации советник главы аэропорта использовал фотографию с марша за права женщин и против насилия в Кыргызстане, тем самым обесценивая борьбу женщин за их права. В 2020 году марш за права женщин закончился, не успев начаться. В этот день, в самом начале мирного марша в центре Бишкека, на участниц напали неизвестные. Они крушили атрибутику фем-акции, нападали на девушек, кидали камни и яйца. В итоге милиция задержала около 70 человек — участниц и участников марша, а не тех, кто нападал. После, художница Татьяна Зеленская, которая была одной из задержанных, нарисовала автопортрет. Возможно, Орунбеков имел в виду ее работу под «карикатурой». Арт: Татьяна Зеленская. Так причем здесь НПО и убийство кыргызстанца в США? Логическая связь между ними и маршами за права женщин в Кыргызстане остается понятной лишь самому Орунбекову. Однако манипуляция информацией для нас очевидна. Орунбеков и фейк-фермы В декабре 2020 года журналисты «Клоопа» опубликовали расследование о фейк-фермах, которые работают в интересах разных политических сил. По теме: «“Пожарная команда власти”: Как легко создать фабрику фейков в Кыргызстане». Изучать фейков журналисты начали после публикации первого расследования о коррупционных схемах внутри таможни, где главным фигурантом стал экс-зампред службы Райымбек Матраимов. Люди, писавшие с фейковых аккаунтов, старались дискредитировать материалы о бывшем таможеннике и обелить его. О связи местного журналиста Дайырбека Орунбекова с фейк-фермами, писавшими в поддержку Матраимовых, «Клоопу» рассказали три источника — человек, работавший на правительство, и два человека, лично знакомые с возможными кураторами этих ферм. Сам Орунбеков в последний раз попал в поле зрения журналистов, когда его назначили на должность советника министра труда и соцразвития Улугбека Кочкорова. Орунбеков действительно работал в интересах клана Матраимовых до того, как ушел в предвыборный штаб партии «Биримдик», утверждает его знакомая журналистка. «Он был общественным советником у министра соцразвития, потом ушел в декрет, чтобы сохранить свое место, а на самом деле он пашет на Раима. На него работают примерно 20 журналистов», — говорит собеседник, лично знакомый с Орунбековым. По словам источника, Орунбеков убеждает своих заказчиков, что у него около 100 фейковых аккаунтов на фейсбуке, которые «формируют мнение общества». Искендер Матраимов и Дайырбек Орунбеков. Редакция попыталась связаться с Дайырбеком Орунбековым. Однако он не ответил на вопросы журналистов на момент публикации материала. Официально он отвечать отказался, но неофициально опроверг свою связь с фейками. Однако подтвердил, что работал на семью Матраимовых во время пандемии, раздавая гумпомощь. Чем еще известен Дайырбек Орунбеков? Дайырбек Орунбеков стал известен после того, Генеральная прокуратура подала на него в суд, защищая «честь и достоинство» на тот момент президента Алмазбека Атамбаева. Причиной обращения в суд стала статья, где Орунбеков критиковал режим президента Алмазбека Атамбаева. В 2014 году журналист в своей статье обвинил Атамбаева и других политиков в причастности к межэтническому конфликту на юге Кыргызстана в июне 2010 года. Генеральная прокуратура выиграла дело и журналист должен был выплатить Атамбаеву 2 млн сомов в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Орунбеков завил, что у него нет таких денег и начал сбор средств для выплаты компенсации — по одному сому с человека. В начале августа 2016 года Генпрокуратура завела уголовное дело на журналиста из-за того, что он не выполнил решение суда и не выплатил компенсацию. В феврале 2017 года уголовное дело против Орунбекова досрочно прекратили. Это произошло после того, как президентом стал Сооронбай Жээнбеков. С ноября 2018 года до парламентских выборов, которые прошли 4 октября 2020 года, он работал советником экс-министра минсоцразвития Улукбека Кочкорова. После прихода к власти Садыра Жапарова Орунбеков был назначен советником главы аэропорта «Манас» Бактыбека Сыдыкова. Но после увольнения Сыдыкова Орунбеков тоже покинул должность. Он до сих пор поддерживает депутата Асылбека Жээнбекова, задержанного по делу о коррупции на «Кумторе». Перед повторными выборами в городской кенеш Бишкека, которые прошли 11 июля, Орунбеков заявил, что проголосует за партию «Биздин Кыргызстан». Партию связывают с кланом Матраимовых. Возглавляет партию младший брат депутата Айбека Осмонова Нурбек Осмонов. Осмоновы также основали партию «Мекеним Кыргызстан», но позже политобъединение стало Матраимовским. Журналисты издания Factcheck.kg сравнили «Биздин Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан» и нашли между ними связь. Например те, кто ранее входил в состав Бишкекского горкенеша от «Мекеним Кыргызстан», на повторных выборах баллотировались от партии «Биздин Кыргызстан». Что произошло в США с кыргызстанцем? Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что по предварительным данным, 5 октября полицейские штата Пенсильвания застрелили кыргызстанца. Сообщается, что по неподтвержденным данным, причиной трагедии стал спор между погибшим и главой автотранспортной компании, в которой он работал. «Также по неподтвержденной информации гражданин М.Н. по неизвестным причинам не повиновался предупреждениям полиции и попытался скрыться на грузовике, сбив две полицейские машины и ранив полицейских, в результате чего в него было произведено несколько выстрелов», —заявили в посольстве Кыргызстана в США. Позже посол Кыргызстана в США Бакыт Аманбаев обсудил убийство кыргызстанца американской полицией с помощником госсекретаря США Дональдом Лу, который до своего назначения на этот пост был послом США в Кыргызстане. Посол сообщил Лу, что кыргызская общественность требует справедливого расследования трагедии и привлечения виновных к ответственности. «Дональд Лу сказал, что трагедия будет тщательно и справедливо расследована соответствующими властями США и вскоре будет опубликован официальный отчет о смерти», — отметили в посольстве Кыргызстана.

