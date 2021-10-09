Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Оба были невакцинированы.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 618 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 66 человек.

Бишкек — 39;

Иссык-Кульская область — 8;

Чуйская область — 12;

Джалал-Абадская область — 1;

Таласская область — 3;

Ошская область —2;

Баткенская область —1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 179 186 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 9 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 446 пациентов. Еще 680 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 80 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 173 953 пациента.