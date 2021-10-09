Кыргызстанцы встретили в аэропорту женскую сборную по борьбе, вернувшихся с Чемпионата мира, который проходил в Осло, Норвегия.
Сообщается, что спортсменок встретили родные, поклонники, а также чиновники Госагентства спорта. Однако пользователи сети остались недовольны тем, что в аэропорту было мало людей.
В этом году чемпионками мира стали Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Джуманазарова. Они завоевали золотые медали в своих весовых категориях.
Еще одну медаль для сборной принесла Айпери Медет кызы. Она завоевала бронзу в весовой категории до 76 кг.