Кыргызский борец Жоламан Шаршенбеков уступил золото на чемпионате мира по борьбе, который проходил в Осло, Норвегии.

Шаршенбеков получил серебро, а его противник — молдаванин Виктор Чобану — золото после боя с результатом 9:3.

Чобану был противником Шаршенбекова и на Олимпиаде 2021 в Токио, тогда кыргызский спортсмен уступил молдаванину в схватке за полуфинал.

Шаршенбеков не единственный триумфатор игр из Кыргызстана. Он принес стране серебро, такую же медаль завоевал Эрназар Акматалиев. Бронзу завоевали Алибек Осмонов и Айпери Медет кызы. Абсолютными триумфаторками стали Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Жуманазарова, завоевавшие золото.