Журналист-расследователь Али Токтакунов вошел в первую пятерку партии «Ата-Мекен», которая будет участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщили на официальной странице партии в фейсбуке.

Первая пятерка партии «Ата-Мекен». Фото с официальной страницы партии.

Сообщается, что 9 октября состоялся очередной съезд партии, где и были определены кандидаты, которые будут первыми в списке партии. В пятерку вошли Клара Сооронкулова, Тилек Токтогазиев, Али Токтакунов, Наталья Никитенко и лидер партии Омурбек Текебаев.

Ранее партии «Реформа» и «Ата-Мекен» заявили об объединении в единую политическую силу для участия в предстоящих парламентских выборах, назначенных на 28 ноября. Они создали коалицию «Эгемен». Позже в нее также вошли партии «Туран», «Ак калпак», «Эгемен Кыргызстан» и движение «Каныкей».

Кто такой Токтакунов?

Али Токтакунов.

Али Токтакунов — один из авторов расследования о контрабанде товаров через Кыргызстан и коррупции на томожне, над которым работали OCCRP, «Азаттык» и «Клооп».

В расследовании речь идет о незаконном выводе из страны около 700 миллионов долларов. Одним из важнейших людей в этой схеме называли зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова.

После выпуска скандальных расследований, он получал угрозы и был вынужден уехать из страны.

Бывший сотрудник управления Государственной таможенной службы по Ошской области Эмилбек Кимсанов записал обращение, где рассказал, что бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов просил его доставить ему журналиста радио «Азаттык» Али Токтакунова «живым или мертвым».

В Кыргызстан он вернулся в октябре 2020 года, после того как в стране произошла смена власти. Тогда он сообщил, что прекращает журналистскую деятельность от «Радио Азаттык» и все его дальнейшие действия просит не связывать с организацией.

После он создал свой медиахаб, который занимается расследованием коррупции.