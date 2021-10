Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что утром 10 октября из изолятора Ысык-Атинского РОВД сбежал арестованный, но его поймала патрульная милиция. Тилек Акматов 1995 года рождения был задержан 8 октября 2021 года по подозрению в краже в одном из домов, расположенных в селе Ленинском. Его водворили в ИВС. Задержанный Тилек Акматов. Фото: Пресс-служба ГУВД Чуйской области. Однако около 7 утра 10 октября подозреваемый сбежал из изолятора. Весь личный состав ОВД Чуйской области был поднят по тревоге, выставлены блокпосты. В милиции предоставили ориентировку на следственно-арестованного, совершившего побег. Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, лоб широкий с залысиной. Был одет в белую толстовку с капюшоном, сверху надета черная куртка, на голове черная шапка, джинсы черного цвета, белые носки, на ногах черная обувь. Но вскоре патрульная милиция сообщила, сбежавший пойман на окраине Бишкека. «В момент задержания он был за рулем автомобиля c бытовой техникой, который он угнал после побега», — добавили в УПСМ. Фото: УПСМ Бишкека. По их данным, задержанный доставлен в УВД Свердловского района Бишкека.

