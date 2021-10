Фото: МЧС В Кадамжайском районе Баткенской области 9 октября столкнулись автомобиль марки «Тойота Авенсис» и «Хонда Одиссей», в результате аварии погибли трое человек. Семеро пострадавших с различными травмами были доставлены в районную больницу. По информации министерства чрезвычайных ситуаций, авария произошла на 25 километре автодороги Кадамжай — Айдаркен, в селе Өндүрүш. На место происшествия были вызваны трое спасателей Кадамжайского района, скорая помощь и сотрудники милиции. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу Айдаркена.

