«Бутун Кыргызстан» утвердил своих кандидатов для участия в выборах в парламент. В начале списке бесменный лидер партии Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаров уже был кандидатом на пост президента трижды — в 2011, 2017 году и 2021 году. Кроме того, он был депутатом трех созывов парламента в 1995, 2000 и 2005 годах. В IV созыве Мадумаров успел поработать спикером. «Бутун Кыргызстан» появилась в декабре 2006 года, а в 2010 году он ее возглавил. С 2010 году партия регулярно участвовала в выборах в парламент, но по результатам выбора в Жогорку Кенеш не проходила. Сам Мадумаров в последние годы постоянный объект травли со стороны интернет-фейков, работающих на различных политиков в период выборов. В первой пятерке и главный коммунист Кыргызстана Исхак Масалиев — он поддерживал Мадумарова и на прошлых выборах в парламент в 2020 году. Масалиев — сын первого секретаря ЦК кыргызской ССР Абсамата Масалиева и известен как лидер кыргызских коммунистов. Они на этих выборах официально объединились с «Бутун Кыргызстан». В парламент он проходил четырежды, также был замминистра финансов в 2005 году. Еще до депутатства работал в таможне, а в 2012 году возглавил налоговую службу, где проработал два года. Как и на выборах 2020 года, в первую пятерку партии вошла Орозайым Нарматова. Орозайым Нарматова была не просто сторонницей Садыра Жапарова. Она была сопредседательницей партии «Мекенчил», лидеры которой нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров. Она была кандидаткой от партии «Бүтүн Кыргызстан» в седьмой созыв парламента в октябре 2020 года и поддерживает Адахана Мадумарова последние несколько лет. Нарматова — основательница объединения «Жаштар коому» («Общество молодых»), активистка. Она была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года. Оказался в первой пятерке и Эмиль Токтошев, который до этого числился в «Ата-Мекен». Был депутатом с 2015 года. Решил баллотироваться от партии Мадумарова и Кыянбек Сатыбалдиев, бывший полпред правительства в Джалал-Абадской области. Депутатом он уже был — от СДПК, с 2015 по 2016 год. 28 ноября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. Согласно новой Конституции, в Жогорку Кенеш изберут 90 депутатов на пять лет. 54 депутата будут избираться по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!