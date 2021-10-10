«Бутун Кыргызстан» утвердил своих кандидатов для участия в выборах в парламент. В начале списке бесменный лидер партии Адахан Мадумаров.

Адахан Мадумаров уже был кандидатом на пост президента трижды — в 2011, 2017 году и 2021 году. Кроме того, он был депутатом трех созывов парламента в 1995, 2000 и 2005 годах. В IV созыве Мадумаров успел поработать спикером.

«Бутун Кыргызстан» появилась в декабре 2006 года, а в 2010 году он ее возглавил. С 2010 году партия регулярно участвовала в выборах в парламент, но по результатам выбора в Жогорку Кенеш не проходила. Сам Мадумаров в последние годы постоянный объект травли со стороны интернет-фейков, работающих на различных политиков в период выборов.

В первой пятерке и главный коммунист Кыргызстана Исхак Масалиев — он поддерживал Мадумарова и на прошлых выборах в парламент в 2020 году.

Масалиев — сын первого секретаря ЦК кыргызской ССР Абсамата Масалиева и известен как лидер кыргызских коммунистов. Они на этих выборах официально объединились с «Бутун Кыргызстан».

В парламент он проходил четырежды, также был замминистра финансов в 2005 году. Еще до депутатства работал в таможне, а в 2012 году возглавил налоговую службу, где проработал два года.

Как и на выборах 2020 года, в первую пятерку партии вошла Орозайым Нарматова. Орозайым Нарматова была не просто сторонницей Садыра Жапарова. Она была сопредседательницей партии «Мекенчил», лидеры которой нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Она была кандидаткой от партии «Бүтүн Кыргызстан» в седьмой созыв парламента в октябре 2020 года и поддерживает Адахана Мадумарова последние несколько лет.

Нарматова — основательница объединения «Жаштар коому» («Общество молодых»), активистка. Она была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года.

Оказался в первой пятерке и Эмиль Токтошев, который до этого числился в «Ата-Мекен». Был депутатом с 2015 года.

Решил баллотироваться от партии Мадумарова и Кыянбек Сатыбалдиев, бывший полпред правительства в Джалал-Абадской области. Депутатом он уже был — от СДПК, с 2015 по 2016 год.

28 ноября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. Согласно новой Конституции, в Жогорку Кенеш изберут 90 депутатов на пять лет. 54 депутата будут избираться по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам.