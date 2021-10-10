За минувшие сутки не стало еще одного кыргызстанца с подтвержденным коронавирусом.

Также вирус за стуки подтвердили у 93 человек, причем 71 из новых зараженных — в Бишкеке. 10 в Иссык-Кульской области, шесть в Чуйской, четыре в Таласской, два в Нарынской. В остальных областях новых заражений не обнаружили.

За сутки из больниц по выздоровлению выписали 66 человек, тем не менее в стационарах все еще остаются 449 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки вакцину получили 7 170 человек, из них 4 418 первую дозу и 2 752 вторую.

За время пандемии общее число зараженных, по мнению Минздрава, достигло 179 281 случая — с выздоровлением 174 019 человек и смертью 2 619.