Партия «Ата-Журт Кыргызстан» 10 октября на съезде определила список кандидатов, которые будут баллотироваться на парламентские выборы в ноябре.

Первым в списке идет председатель партии Айбек Маткеримов. В парламентских выборах 2020 года он участвовал от партии «Мекенчил», которую основал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Лидер партии «Ата-Журт Кыргызстан» Айбек Маткеримов и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Фото сделано в 2020 году на съезде партии «Мекенчил» перед парламентскими выборами.

Также известно, что в 2016 году Айбек Маткеримов был депутатом местного кенеша села Барпы от партии «Ата Журт», которой тогда руководили Ташиев и нынешний президент Садыр Жапаров.

Второе место занял Бакыт Торобаев — депутат Жогорку Кенеша, лидер партии «Онугуу-Прогресс». В этом году его партия не подала заявку об участии на парламентских выборах.

Бакыт Торобаев.

В августе 2020 года он заявил, что не примет участие в выборах в Жогорку Кенеш в октябре того года.

«Честно говоря, на этих выборах будут конкурировать деньги, уйдет очень много средств. Сегодня избиратели больше задают вопросы не по программе или идеях [партий], а о том, кто сколько даст. А псевдо-политики ставят личные интересы выше государственных. Это нехорошее явление», — заявлял тогда Торобаев.

Он предполагал, что примет участие на следующих выборах через пять лет. Кто же знал, что это произойдет всего через год.

Бакыт Торобаев участвовал в президентских выборах 2017 года, но снял свою кандидатуру в поддержку Омурбека Бабанова. Торобаев был депутатом парламента на протяжении трех предыдущих созывов.

Он впервые попал в парламент в 2007 году в рядах партии «Ак-Жол», которая создавалась свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. В 2010 году он представлял в парламенте партию «Республика», а в 2015 году прошел в Жогорку Кенеш под флагом «Онугуу — Прогресса».

Следующий в списке советник президента Равшан Сабиров. В прошлом году он баллотировался от партии «Мекенчил».

Равшан Сабиров.

Сабиров в 2011-2012 годы он занимал должность министра соцразвития. Но в 2012 году был задержан по подозрению в коррупции при выдаче разрешений на международное усыновление.

В 2013 году Бишкекский горсуд приговорил Сабирова к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Через год его освободили по амнистии, объявленной в связи с 65-летием Декларации о правах человека.

После октябрьских событий 2020 года до утверждения нового правительства в феврале 2021 года Сабиров работал вице-премьер-министром Кыргызстана.

После Сабирова в списке идет замдиректора Центра судебного представительства правительства Джамиля Исаева. В открытых источниках про нее информации почти нет.

Первую пятерку завершает экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов. В августе этого года его назначили и.о. мэра города Бишкек, но через десять дней после этого он подал в отставку.

Свое решение он объяснил тем, что собирается участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Он отметил, что такое решение принял, посоветовавшись с президентом Садыром Жапаровым.

Таалайбек Сарыбашов.

Сарыбашов был участником громкого скандала, связанного с его двойным гражданством. Выяснилось, что он смог стать мэром, имея российское гражданство. Хотя, по закону — не положено.

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября 2021 года. Они будут проходить по смешанной системе, всего депутатов будет 90. Это означает, что 54 депутата будут избраны по партийной системе, а 36 — по одномандатным округам. Каждая партия может выдвинуть только 54 кандидата.

В списке партии «Ата-Журт Кыргызстан» также баллотируется певец Бек Борбиев, а также несколько бывших членов партии «Мекенчил» и приближенные Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова.