На складе боеприпасов в воинской части в поселке Сарыкемер Жамбылской области около 7:20 утра произошел взрыв. Пострадавших нет.

В минобороны Казахстана сообщили, сработал взрывоопасный предмет, который ранее был поврежден пожаром.

«Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная», — отметили в ведомстве.

Однако минобороны не исключает, что взрывы могут повториться. Кроме того, на территории склада продолжится контролируемое уничтожение боеприпасов.

В ведомстве добавили, что сейчас ведутся работы по очистке территории, где 26 августа произошел пожар.

Взрывы боеприпасов в Казахстане

Вечером 26 августа казахские СМИ сообщили о сильном взрыве и последующем сильном пожаре в нескольких десятках километров от Тараза. Жители города рассказали журналистам, что взрывная волна дошла до них.

Позже Минобороны страны сообщило, что примерно в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.

«В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов», — говорилось в сообщении ведомства.

В результате взрывов 98 человек получили ранения, 17 – погибли. Через несколько дней после трагедии министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку, которую принял президент.

Экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Фото / скриншот с видео «Радио Азаттык»

Это не первый подобный инцидент в Казахстане. 24 июня 2019 года пожар на военном складе в городе Арысь спровоцировал взрыв боеприпасов. Всё население города — около 40 тысяч человек — было эвакуировано.

По официальным данным, тогда погибли четыре человека и более сотни пострадали. Кроме того, из-за взрывов было повреждено более 7,5 тысяч жилых домов и 103 многоквартирных дома.

В июле 2021 года 16 обвиняемых по делу о взрывах боеприпасов на военном складе в Арыси вынесли приговор. Тогда 12 человек приговорили к тюремному заключению на срок от четырех до 10 лет лишения свободы, четыре человека получили условное наказание — от четырех до семи лет. Министр обороны Ермекбаев получил выговор.

После ЧП в Арыси президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что лично будет контролировать вопрос безопасного хранения боеприпасов.

«Министр обороны только что доложил мне, что боеприпасы хранятся на безопасных складах и не представляют опасности для населения. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Этот очень важный вопрос, он будет находиться на моем личном контроле», — сказал он в 2020 году.

По данным Минобороны Казахстана, после ЧП в Арыси часть боеприпасов оттуда перевезли именно в воинскую часть, где накануне произошли взрывы и пожар.

Фото на заглавной странице: Скрин видео Tengrinews.kz.