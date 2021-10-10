Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил журналистам, что уволил главу Соцфонда Жаныбека Орозалиева.
«Я его уволил, потому что он не умеет работать 24 часа», — сообщил министр «Тазабеку». Соцфонд был недоступен для комментариев — подтвердить информацию об увольнении Орозалиева в ведомстве не удалось.
Орозалиев возглавил Соцфонд в мае, но до назначения он работал там же уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции. В разных органах Соцфонда Орозалиев работал с 2003 года. Он — член правления Соцфонда.
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