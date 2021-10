Жаныбек Орозалиев Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил журналистам, что уволил главу Соцфонда Жаныбека Орозалиева. «Я его уволил, потому что он не умеет работать 24 часа», — сообщил министр «Тазабеку». Соцфонд был недоступен для комментариев — подтвердить информацию об увольнении Орозалиева в ведомстве не удалось. Орозалиев возглавил Соцфонд в мае, но до назначения он работал там же уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции. В разных органах Соцфонда Орозалиев работал с 2003 года. Он — член правления Соцфонда.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!