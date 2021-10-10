Певец Бек Борбиев сообщил, что будет участвовать в парламентских выборах от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, ему поступили предложения от трёх-четырёх партий, но свой выбор он остановил на «Ата-Журт Кыргызстан». Он идет в списке 17-м.

«Программа, стратегия и взгляды на будущее партии совпали с моими на 100%», — заявил он.

Скриншот с фейсбука.

О том, что певец собирается участвовать в выборах стало известно еще в сентябре. Тогда он еще не определился с какой партией пойдет на выборы.

«До этого, в 2010 году, я принимал участие на выборах от партии “Бутун Кыргызстан”, на предстоящих выборах думаю принять участие от партии, которая будет служить народу», — говорил Борбиев.

Политическая жизнь Борбиева

На прошлых парламентских выборах 2020 года Бек Борбиев поддерживал партию «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым — признавшим вину в коррупции на таможне.

После того, как Борбиев побывал на съезде партии, он выпустил песню и клип под с таким же названием, как у политобъединения — «Мекеним Кыргызстан» (Моя родина — Кыргызстан). В нем несколько раз повторялось название песни, а также мелькал логотип партии. За преждевременную агитацию ЦИК оштрафовала певца на 7 500 сомов.

Уже после октябрьских событий и смены власти в стране Борбиев публично вступился за критикуемый проект новой Конституции, который был предложен 17 ноября 2020 года. Ему понравилась идея, когда «один человек отвечает за все своей головой», и он был готов поддержать проект, не читая его.

В 2005 году Борбиев работал в Гостаможенной службе на посту начальника поста «Бишкек-1», который относился к железнодорожной таможне «Северная». Но, по его словам, в то время он не был знаком с Матраимовым, так как тот работал на юге.

В расследовании журналистов Али Токтакунова и Болота Темирова «Таможенная империя Матраимова» фигурировало имя сына певца, Хан-Бото Борбиева — он занимал должность инспектора в отделе оперативного реагирования на таможне «Манас». Тогда Борбиев выразил свое мнение по поводу расследования и сказал, что его сын устроился на работу «исключительно на конкурсной основе».

«Ата-Журт Кыргызстан»

Партия «Ата-Журт Кыргызстан» появилась на политической арене совсем недавно. В первый раз она участвовала в выборах горкенешей 11 апреля 2021 года. Партию связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Лидер партии «Ата-Журт Кыргызстан» Айбек Маткеримов и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Фото сделано в 2020 году на съезде партии «Мекенчил» перед парламентскими выборами.

Партией руководит Айбек Маткеримов — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» во время парламентских выборов 2020 года. Основатель партии «Мекенчил» — Ташиев.

Несмотря на то, что партия появилась совсем недавно, она успела стать частью нескольких скандалов.

Перед выборами в Оше пять партий обвинили «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов.

«Подкупаются голоса, как и раньше. Представители власти открыто агитируют людей. Например, где-то открыто проводят работы и привозят щебень. “Раздают” обещания. Это все противозаконно», — сказал один из представителей партии «Бутун Кыргызстан».

В ЦИК заверили, что соответствующие органы проведут проверку. 26 марта на заседании Координационной группы оперативного реагирования Бишкекской ТИК было озвучено, что в отношении партии «Ата-Журт Кыргызстан» было зарегистрировано дело по статье «Подкуп голосов избирателей».

А в Бишкеке восемь партий заявили, что Центризбирком и Бишкекская ТИК нарушили закон, допустив партию «Ата-Журт Кыргызстан» к участию в выборах.

Они отметили, что согласно закону, баллотироваться на выборах в Жогорку Кенеш или местные кенеши может только та политическая организация, которая зарегистрирована или прошла перерегистрацию за 6 месяцев до дня голосования.

«Но «Ата-Журт Кыргызстан» появилась только 26 февраля 2021 года на базе партии «Единство народа». Фактически, это новая партия», — сказал представитель партии «Айкөл»Бакыт Керимбеков.

Кроме этого, представители партий потребовали отменить итоги выборов в Бишкекский горкенеш и провести повторные выборы.

На выборах местных кенешей в апреле «Ата-Журт Кыргызстан» прошла порог в 7%.

Но из-за скандалов ЦИК отменила итоги выборов в Бишкеке, Оше и Токмоке. На повторных выборах 11 июля 2021 года «Ата-Журт Кыргызстан» прошла в Бишкекский и Ошский горкенеши.