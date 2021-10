Президент Садыр Жапаров на свой официальной странице в инстаграме поздравил борца Жоламана Шаршенбекова с серебряной медалью Чемпионата мира. «Ты показал достойное выступление в финале, твое достижение равноценно золоту для нас. Еще раз поздравляю всех призеров этого Чемпионата мира, тренерский штаб, прекрасно подготовивший наших спортсменов. Верю, что впереди наши спортсмены порадуют нас новыми победами. Государство же в свою очередь продолжит всячески поддерживать отечественный спорт», — написал он. View this post on Instagram Публикация от Садыр Жапаров (@sadyr_japarov) Ранее Жапаров также поздравил Айсулуу Тыныбекову и Мээрим Жуманазарову за золото на чемпионате и Айпери Медет кызы — с бронзовой медалью. «Также хочу поздравить борца Эрназара Акматалиева с серебряной медалью и Алибека Осмонова с бронзовой медалью», — написал он. Команда Кыргызстана по вольной борьбе на чемпионате мира в Осло заняла 11-е место из 50. Женская сборная в составе трех человек поднялась на шестое место в мировом рейтинге.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!