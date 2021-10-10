В Сузакском районе Джалал-абадской области сгорело здание айыл окмоту. Пожар возник в помещении, где хранился уголь, и перешел на первый этаж здания айыл окмоту. Об этом сообщило МЧС.

Информация о пожаре поступила в 08:00 утра, к 9:30 огонь был локализован. Для тушения пожара было привлечено три бригады пожарной службы Сузакского района и одна бригада с города Джалал-Абад. На место происшествия также выехали представители местной власти, сотрудники милиции и служба экстренной помощи.

По предварительной информации ведомства, сгорело 20 тонн угля. О причинах пожара и пострадавших будет предоставлена дополнительная информация.