С начала 2020 года на закупку медицинских товаров государство потратило 6,7 млрд сомов. Ыссык-Кульская областная больница, заключившая почти 900 договоров на 111 млн сомов, вышла на первое место по сумме и числу закупок: у следующей за ней клиники Нарына расходы почти в два раза меньше, а столичные больницы далеко позади. Все эти данные мы получили ровно за минуту, заглянув в новый модуль аналитики госзакупок Кыргызстана. Модуль аналитики госзакупок Кыргызстана был запущен в сентябре 2021 года международной организацией Open Contracting Partnership при поддержке общественных организаций и Минфина Кыргызстана. Кроме общего анализа всех госзакупок, проведенных в стране с 2019 года, в модуле есть отдельный раздел медицинских закупок. Все данные в модуле представлены в интуитивно понятном, человекочитаемом формате. Но главное, их можно фильтровать по любому параметру. Скриншот страницы модуля аналитики госзакупок Кыргызстана от Open Contracting Partnership, источник: bi.open-contracting.org/kyrgyzstan Например, посмотреть все закупки, сделанные в последнюю неделю декабря, когда организации спешно тратят выделенные на год бюджеты, чтобы они не сгорели. Или вычленить только прямые договоры, заключенные по упрощенной процедуре под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса. Введенный весной 2020 года в Кыргызстане режим чрезвычайной ситуации позволяет закупающим организациям проводить закупки без тендерных процедур. Хорошо, когда это позволяет больницам быстро получать лекарства и расходники, но «Клооп» выяснил: чиновники использовали коронавирус как предлог для покупки весьма далеких от медицины вещей вроде рассады для клумб или услуг по отстрелу бродячих собак. Создание столь подробного модуля аналитики стало возможным после того, как Open Contracting Partnership внедрили на портале госзакупок новый API — программный интерфейс, позволяющий получать данные по госзакупкам в машиночитаемом, строго структурированном формате OCDS. Это значительно облегчает анализ: теперь исследователям госзакупок нет нужды вручную открывать каждый тендер и изучать его детали. Всю сложную работу за них может сделать компьютер. Кстати, на этом же API портал госзакупок запустил свой модуль аналитики, в котором можно увидеть основные статистические показатели проведенных в стране тендеров. Модуль аналитики на портале госзакупок Кыргызстана. Источник: ocds.zakupki.gov.kg/statistic/procedures Пока все модули аналитики и дашборды, построенные по данным портала госзакупок Кыргызстана анализируют только данные тендерных процедур. Узнать, что происходит с госзакупкой после заключения контракта, невозможно: как не раз указывал «Клооп» на официальном портале госзакупок просто отсутствует информация об исполнении контрактов. Выяснить, что, когда и по какой цене было представлено поставщиком и получил ли он деньги за свою работу, в Кыргызстане нельзя. Но в декабре 2020 года в национальном законодательстве произошли изменения. Теперь, по закону о госзакупках, данные об этапах исполнения контрактов и платежам по ним должны быть открытыми. В скором времени портал госзакупок, по-видимому, ждут кардинальные изменения. А возможно, его и вовсе не будет: в конце сентября 2021 года Минфин Кыргызстана предложил перенести госзакупки на частные электронные торговые площадки. В любом случае, открытой информации о тендерах станет меньше: в августе были приняты поправки в закон о госзакупках, и теперь чиновники могут не публиковать тендеры, информацию о которых они считают «конфиденциальной». Но уже сейчас все, кто интересуется госзакупками, может быстро и просто находить данные для захватывающих историй. В прошлом месяце «Школа данных Кыргызстана» совместно с университетом АУЦА выпустили дата-проект «Трещина» о состоянии школ в Кыргызстане. Журналисты выяснили, что каждая десятая школа в стране находится в аварийном состоянии, а в Таласской области таких половина. В непригодных для пребывания людей аварийных школах обучаются 70 тысяч маленьких кыргызстанцев. В то же время в модуле аналитики видно, что школы, техникумы и университеты страны за последние три года потратили на госзакупки более 7,5 млрд сомов — сумму, которой хватило бы на строительство 100 новых школ. 13 октября в 18 часов Open Contracting Partnership проведет мастер-класс по работе с модулем аналитики госзакупок Кыргызстана. Во время онлайн занятия разработчики модуля вместе с участниками проанализируют: На что потратили 7,5 миллиардов сомов в сфере образования за последние 3 года?

Сколько денег пошло на строительство и капремонт? И на какие именно школы?

Кто получил больше всего подрядов и с кем связаны эти компании?

Какие области тратят больше всего и меньше всего на сферу образования?

Тратят ли школы деньги на закупку продуктов питания и обеды для школьников?

По какой цене покупают продукты питания?

Сколько денег и на что именно потратила школа в моем районе?

