С начала 2020 года на закупку медицинских товаров государство потратило 6,7 млрд сомов. Ыссык-Кульская областная больница, заключившая почти 900 договоров на 111 млн сомов, вышла на первое место по сумме и числу закупок: у следующей за ней клиники Нарына расходы почти в два раза меньше, а столичные больницы далеко позади. Все эти данные мы получили ровно за минуту, заглянув в новый модуль аналитики госзакупок Кыргызстана.

Модуль аналитики госзакупок Кыргызстана был запущен в сентябре 2021 года международной организацией Open Contracting Partnership при поддержке общественных организаций и Минфина Кыргызстана. Кроме общего анализа всех госзакупок, проведенных в стране с 2019 года, в модуле есть отдельный раздел медицинских закупок.

Все данные в модуле представлены в интуитивно понятном, человекочитаемом формате. Но главное, их можно фильтровать по любому параметру.