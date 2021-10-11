Бишкекский горсуд 8 октября отменил оправдательный приговор Октябрьского райсуда столицы в отношении трёх подозреваемых в изнасиловании Калии Арабековой. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе горсуда.

Там добавили, что уголовное дело направили в прокуратуру для составления обвинительного акта.

8 лет судебных тяжб

Судебные тяжбы по делу Арабековой тянутся уже на протяжении восьми лет, все это время женщина пытается добится от суда справедливого приговора для обвиняемых.

В 2013 году Арабекова подверглась групповому изнасилованию и была избита тремя сотрудниками исполнительных судебных органов — помощником судьи Таласского областного суда Алтынбеком Алыбаевым, судебным исполнителем Кара-Бууринского района Мукашем Кененсариевым и судебным исполнителем Таласского горсуда Ильгизом Карымбаевым.

В ночь на 30 декабря Калие позвонил судебный исполнитель и сказал встретиться с ней, чтобы отдать деньги (алименты), полученные от ее бывшего мужа Акматбекова. Но на встречу исполнитель приехал не один, вместе с ним были двое неизвестных мужчин. Они посадили Калию в машину и привезли в неизвестную квартиру в городе Талас.

Там мужчины изнасиловали ее, избили, и заперли в темном туалете до самого утра. В 2015 году Сокулукский районный суд приговорил троих мужчин к восьми годам лишения свободы в колонии особо строгого режима. Однако по сей день виновники остаются на свободе.

По данным доклада Американской ассоциации юристов (ААЮ), судья отказался отдать приказ об аресте мужчин на то время, в течение которого их апелляция будет находиться в процессе рассмотрения.

При этом, сама Арабекова на протяжении всего процесса отстаивания и защиты своих прав продолжала подвергаться преследованиям и угрозам со стороны насильников, их родственников, а также судебной системы.

21 июля 2015 года Арабекова повторно подверглась нападению и изнасилованию в собственном доме, со стороны двух мужчин, в одном из которых она узнала насильника, изнасиловавшего ее в первый раз.

«Я открыла дверь, мне на шею накинули веревку и стали таскать за нее меня по комнате. Я упала от сильных ударов, меня стали пинать в живот. У меня не было сил что-то сказать. Я только кричала, чтобы моих детей оставили в живых. В темноте я не видела лиц, но по голосу в одном из них узнала Ильгиза Карымбаева. Как мне его не узнать, если я разбираюсь с ним уже два года?! Они раздели меня и начали насиловать. Они бы меня задушили и убили. Избивая меня, они приговаривали, что я умру, и их не осудят», — рассказала Арабекова.

После ее обращения к Омбудсмену, в офис Генерального прокурора, а также председателю Верховного суда была направлена апелляция. Омбудсмен заключил, что первоначальный приговор был справедливым и назвал решение Таласских судов «результатами проявления коррупции».

В июле 2019 года Верховный Суд аннулировал оправдательные приговоры вынесенные Таласским областным судом. Дело передали на повторное рассмотрение в Октябрьский районный суд Бишкека.

«Я бы не стала биться за справедливость, если б не мои дети и моя честь. Я хочу, чтобы они знали, что их мама не виновата», — сказала Калия Карыбекова на заседании Октябрьского райсуда, когда оправдали подозреваемых в её изнасиловании.