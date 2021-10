Кабинет министров рекомендовал Нацэнергохолдингу, «Северэлектро» и «Национальной электрической сети Кыргызстана» (НЭСК) проработать в кратчайшие сроки вопрос строительства 110 киловольтных подстанций «Озерная» и «Ипподромная». Об этом пишет Tazabek со ссылкой на постановление кабмина от 30 сентября по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года. Кроме того, этим структурам поручено восстановить подстанцию 110/6 кВ «Завод Ленина», чтобы разгрузить существующие сети. Также кабмин считает, что эти организации должны проработать вопрос импорта электроэнергии из стран Центральной Азии и России на 2022 год в объеме не менее 2 млрд кВтч. Призываем разумно потреблять Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе, из-за которого в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, накапливается мало воды. Власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию». Однако, по данным НЭСК, из-за холодов по всей стране наблюдается повышение потребления электроэнергии. Так суточное потребление электроэнергии 6 октября составило 39,9 млн кВтч, при лимите 32,4 млн кВтч. Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти отопительный период. Импорт электроэнергии Ранее Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн киловатт часов до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду из Токтогульского водохранилища в летние месяцы до 2023 года. Кроме того, Кыргызстан подписал контракт с Туркменистаном о поставке в страну 2 млрд киловатт часов электроэнергии. Также, по словам министра Бекмурзаева, Кыргызстан ведет переговоры с Россией об импорте электроэнергии через Казахстан. Речь идет о поставке 2-3 млрд кВтч. Власти Кыргызстана также заявляли, что с 1 октября начали закупать электроэнергию у Таджикистана. Однако таджикская сторона назвала это не импортом, а перетоком электроэнергии.

