Зампредседателя соцфонда Арстанбек Абдуллаев стал исполняющим обязанности главы ведомства. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе минздравсоцразивития. Арстанбек Абдуллаев. Абдуллаев построил карьеру в соцфонде. Он начал работу в Узгенской райотделении Соцфонда в 1992 году и в мае 2021 года стал членом правления Соцфонда. Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев ранее заявил, что уволил бывшего главу Соцфонда Жаныбека Орозалиева, потому что тот «не умеет работать 24 часа». Орозалиев возглавил Соцфонд в мае, но до назначения он работал там же уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции. В разных органах Соцфонда Орозалиев работал с 2003 года. Он — член правления Соцфонда. Также Гульнура Джуматаева была освобождена от должности первого замглавы соцфонда. По данным министерства, она написала заявление об уходе по собственному желанию. В ведомстве отметили, что пока неизвестно, кто займет эту должность.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!