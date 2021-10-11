Кабинет министров хочет ввести госрегулирование цен на уголь на осенне-зимний период. Об этом сообщили в Государственном агентстве антимонопольного регулирования.

В кабмине считают, что госрегулирование сдержит рост цен на топливо и сделает его доступным для кыргызстанцев.

В Госантимонополии считают, что рост цена на уголь вызван рядом причин: сезонным фактором, превышением спроса над предложением и доставкой топлива до точек реализации населению. Кроме того, в агентстве не исключают, что сами реализаторы также могут пользоваться ситуацией.

В Госантимонополии считают, что «затраты этой цепочки не соответствуют действительности».

В агентстве также напомнили, что ранее были установлены оптово-отпускные цены для 21 добывающего предприятия, расположенного на карьерах Кара-Кече, и они остались на прошлогоднем уровне: от 1250 сомов до 1330 сомов за тонну угля.

Из-за подорожания цен на уголь глава Госантимонополии Кенешбай Тайлаков и сотрудники агентства посетили топливные базы Бишкека, где продают это топливо.

Рейд Госантимонополии на топливные базы Бишкека. Фото / пресс-служба Госантимонополии

Тайлаков побеседовал с продавцами угля и призвал их работать в рамках законодательства, отметив, что «необходимо соблюдать баланс интересов всех и продавцов угля и потребителей».

«Подобные мероприятия Госагентство будет проводить не только по Бишкеку, но и на территориях, в том числе планируется проведение встречи на площадке Госагентства. Госагентство надеется на понимание и правовую ответственность добывающих предприятий и реализаторов угля», — сообщили в Госантимонополии.

Цена на уголь

7 октября Нацстатком сообщил, что что цены на уголь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 715 сомов за тонну. Дороже всего топливо стоит в Ноокате — 8 390 сомов за одну тонну и в Баткене 8 377 сомов за тонну.

По данным Нацстаткома, в Бишкеке одна тонна угля стоит 4 558 сомов. Однако по данным СМИ, цена на уголь в столице стоит выше 5 тысяч сомов.

Ранее в ГП «Кыргызкомур» сообщили, что цену на уголь повышают перекупщики. В госпредприятии обратились к посредникам с просьбой необоснованно не повышать цены на топливо, а граждан призвали торговаться.

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.

Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды.

Из-за этого власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ.

Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти отопительный период.

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