Активист Болот Ибрагимов на своей странице в Instagram 10 октября рассказал, что на жителя города Кара-Балта произошло покушение. По словам Ибрагимова, в окно дома, где живет потерпевший мужчина, стреляли неизвестные. Активист добавил, что это могло произойти, так как мужчина передал в милицию видео с кортежем авто, где применяли светосигнальные громкоговорящие установки (СГУ). При этом обычно их устанавливают на спецмашины ведомств. «Произошла утечка данных, и уже самому отправителю [пострадавшему мужчине] начали писать с угрозами, после чего в его окно предположительно стреляли из неизвестного оружия», — рассказал Ибрагимов. Он также добавил, что он и еще несколько активистов приехали в ОВД Жайылского района и написали коллективное заявление, чтобы милиция приняла меры. Что говорят в милиции? В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили журналисту «Клоопа», что с заявлением в милицию, о стрельбе в окно дома, обратился 35-летний мужчина. По информации ведомства, заявление мужчины приняли и факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство». «Начато досудебное производство. Все обстоятельства выясняются. В настоящий момент сотрудники милиции ведут расследование и поиск стрелявших», — добавили в ГУВД.

