Пресс-служба министерства цифрового развития сообщила в интервью АКИpress, что новые камеры проекта «Безопасный город» пока не фиксируют нарушения.

«Мы оповестим, когда начнется тестовый период камер наблюдения. Есть технические моменты, которые должны быть доработаны», — сообщили в минцифры.

Второй этап проекта «Безопасный город» стартовал ещё в августе 2021 года и завершится в марте 2022 года. Проект уже запустился в городах Бишкек, Ош и Токмок.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн.

В Госкомитете информационных технологий и связи ранее сообщали, что проект охватывает 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения и 73 населенных пункта.

Всего в рамках второго этапа проекта планируют установить около 2000 камер на 306 точках — из которых 266 стационарных и 40 передвижных.

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Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd», предложив наименьшую цену за реализацию проекта — 2 миллиарда 655 миллионов сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — инновационная китайская компания, реализующая, как отмечается на ее официальном сайте, высокотехнологичные проекты в сфере автоматизации в образовании, медицине и так далее. Она основана в 1997 году и по данным Reuters, зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже в январе 2010 года.

Компания позиционирует себя как ведущее предприятие в области умного города и производителя искусственного и интеллектуального оборудования в Китае.

Реализацией же первого этапа «Безопасного города» занимался российский концерн «Вега». Концерн установил 110 комплексов в Бишкеке и Чуйской области. Всего стоимость первого этапа составила 35 миллионов долларов.

Госкомитет информационных технологий и ГУОБДД не раз отмечали, что после внедрения «Безопасного города» в Бишкеке и Чуйской области «существенно снизилось» количество ДТП и преступлений в общественных местах.

По их данным, в местах установки программно-аппаратного комплекса в Бишкеке стало на 72,2%, а в Чуйской области в два раза меньше аварий.