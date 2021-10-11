Министерство здравоохранения и социального развития объявило тендер на закупку 43 машин скорой медицинской помощи. Тендер опубликован на портале Госзакупок.

Скриншот портала Госзакупок

По данным конкурсной заявки, минздрав планирует потратить на 43 машины скорой помощи 167 млн 700 тысяч сомов. Тендер объявили 8 октября и продлится он до 1 ноября.

В техническом задании к тендеру говорится, что машины должны подходить для непрерывной работы в местных климатический условиях, а также быть готовы к немедленному использованию.

В Кыргызстане уже не первый год наблюдается проблема с нехваткой карет скорой помощи. Особенно остро эту проблему ощутили граждане в июне-июле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса.

Периодически правительство сообщает о покупке и получении новых машин скорой помощи. Кроме этого в начале 2019 года власти решили направить часть денег от штрафов за нарушения ПДД на развитие службы скорой помощи.