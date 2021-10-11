Адвокатка Евгения Крапивина 11 октября рассказала журналисту «Клоопа», что мужчину, ударившего девушку по лицу в гипермаркете «Глобус» в Бишкеке, признали виновным по статье «Хулиганство».

По словам Крапивиной, мужчину приговорили к выплате штрафа в 30 тысяч сомов в доход государства. Приговор вынес Октябрьский районный суд Бишкека.

Однако юристка уверена, что мужчина намерен обжаловать этот приговор. Она добавила, что на компенсацию пострадавшая девушка еще не подавала жалобу.

Сам инцидент произошел еще в июле этого года. Тогда пользовательница фейсбук Тина Самсонова сообщила, что на её подругу напал неизвестный мужчина в гипермаркете «Глобус» на Южной магистрали.

Пострадавшая в интервью «Апрелю» сообщила, что изначально никакого конфликта не было. Когда она подошла к терминалу и попросила мужчину подвинуться, тот ничего не отвечая ударил её и затем скрылся. Она предположила, что мужчина может быть бывшим сотрудником МВД.

Кроме того, по её словам, после публикации видеозаписей в соцсетях с ней связался парень, который представился сыном нападавшего.

«Он попросил не раздувать конфликт, решить все мирно и удалить все публикации. Сумму ущерба нападавший оценил в 60 тысяч сомов», — рассказала она журналистам.

Позже в милиции сообщили, что зарегистрировали этот факт по статье «Мелкое хулиганство».