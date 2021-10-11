Пресс-служба института омбудсмена 11 октября сообщила, что в школе-интернате имени Ленина (образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием учащихся) Чаткальского района Джалал-Абадской области во время проверки обнаружено множество проблем.

Например, в школьной столовой не хватает мыла и антисептиков, овощи хранятся на земле рядом с вениками и совками так как стеллажей для продуктов нет.

Состояние школы-интерната. Фото: Институт омбудсмена Состояние школы-интерната. Фото: Институт омбудсмена Состояние школы-интерната. Фото: Институт омбудсмена Состояние школы-интерната. Фото: Институт омбудсмена

«Имеется лишь одна морозильная камера, которой недостаточно для хранения продуктов», — отметили правозащитники.

Проблемы нашли и в медпункте интернета, где нет душевой комнаты, санузла, а остальные санитарные нормы «оставляют желать лучшего». Там также сломаны койки для детей-пациентов, а в корпусах школы нет водоснабжения и канализации.

«В прачечной нет стиральной машинки для стирки белья и одежды учеников, школьницам приходится самим стирать свою одежду вручную в тазиках в коридоре, сама прачечная используется только для стирки постельного белья. Горячей воды нет, ее приходится нагревать», — отметили в институте омбудсмена.

Состояние школы-интерната. Фото: Институт омбудсмена

Общая душевая тоже в плохом состоянии, а расстояние между душевой и общежитием около 700-800 метров, что подвергает детей риску заболеть в период холодов.

По словам главы школы-интерната Алтынбека Нурумбетова, чтобы обеспечить корпусы водой и отремонтировать баню «Фонд Ага-Хана» выделил 3 млн сомов, а ПРООН выделил на это еще 1,2 млн сомов.

«Мы стараемся обеспечить своих воспитанников нормальными и соответствующими условиями обучения, питания и проживания, однако без поддержки государства невозможно решить всех проблем и поэтому наше учебное заведение находится в таком плачевном состоянии», — сказал директор школы.

Он добавил, что общежитие школы сейчас обогревается электрическими обогревателями, и в случае аварии с электроснабжением здание и вовсе останется без тепла.

В аппарате омбудсмена отметили, что минздраву нужно срочно оказать помощь школе-интернату, чтобы обеспечить детей необходимыми условиями для обучения и содержания.