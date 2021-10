Новость обновлена 16:12. В Кыргызстан доставили 55 200 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca (Vaxzevria). Об этом сообщило в своём Twitter представительство Евросоюза в Кыргызстане. Вакцины предоставила Польша в рамках механизма гражданской поддержки Европейского союза. Посол Европейского Союза Эдуард Ауэр, зампосла Польши в Кыргызстане Томаш Коллат и замминистра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов. Фото / представительство ЕС в Кыргызстане Это уже третья партия AstraZeneca, которую бесплатно получает Кыргызстан. 2 августа страна получила более 226 тысяч этого препарата от Швейцарии. Кроме того, 17 июля Азербайджан также в качестве гумпомощи выделил Кыргызстану 40 тысяч доз AstraZeneca. Но же 4 октября минздрав приостановил вакцинацию ими из-за того, что истек срок годности всех этих препаратов. Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила «Клоопу», что срок годности новой партии AstraZeneca, которую предоставила Польша, истекает в декабре этого года. Недавно специальный представитель ВОЗ по региону Европы Витянис Андрюкайтис раскритиковал Европейские страны из-за того, что те не хотят делиться вакцинами с третьими странами. «ВОЗ просит страны Европы поделиться с Украиной, Таджикистаном, Арменией, Кыргызстаном вакцинами, которые у них уже есть в наличии. […] Но делиться не хотят, держат на складах, а потом отдают, когда до окончания срока хранения остается две недели», — передаёт ТАСС слова Андрюкайтиса со ссылкой на литовское издание «Экспресс-неделя». Вакцинация в Кыргызстане Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm и Sinovac (CoronaVac) и российским «Спутником V». Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac. В Кыргызстане, по данным Республиканского штаба, на 11 октября обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 649 тысяч человек — это почти 10% всего населения. Первой дозой привились почти 858 тысяч кыргызстанцев. Читать по теме: Глава минздрава заявил, что в Кыргызстане вакцинировались почти 30% населения. Рассказываем, почему это не так

