Родной брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Шаирбек Ташиев сообщил, что хочет участвовать в предстоящих парламентских выборах. Об этом стало известно 8 октября в разговоре с журналисткой Канышай Мамыркуловой.

«Народ тоже сказал: “Теперь ваш старший брат [Камчыбек Ташиев] в большой политике, решает вопросы республиканского значения и в основном находится там. Сейчас [люди выдвигают свою кандидатуру] с одномандатных округов. Было бы хорошо, если бы у нас был свой депутат, который будет говорить о проблемах, связанных со школами, детскими садами”. Даст Бог, я обдумываю [это предложение]. Обсуждаем с родными и близкими, скоро будет известно — я думаю, что пойдем на этот шаг. Народ просит об этом, я не могу им отказать и, наверное, я соглашусь», — сказал Шаирбек Ташиев.

Чем занимался Шаирбек Ташиев?

Шаирбек Ташиев — был госслужащим, а также занимался частным предпринимательством.

По словам Ташиева, он начал свой профессиональный путь в качестве специалиста в отделе международных отношений в Джалал-Абадском государственном университете. В 2001 году он начал работать в администрации Октябрьского района Бишкека, в тот же год стал главным специалистом Госантимонопольной комиссии.

В 2003-2013 годы Шаирбек Ташиев работал на таможне «Джалал-Абад». Тогда Ташиев прошел путь от инспектора до заместителя начальника управления.

В 2013 году Шаирбек Ташиев организовал митинг В Джалал-Абаде, требуя освобождения брата Камчыбека Ташиева. Митингующие захватили областную администрацию и перекрыли автодорогу Бишкек — Ош.

Позже, шестерых митингующих обвинили по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство» — среди них были Шаирбек Ташиев и нынешний глава Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев. В декабре 2013 года Джалал-Абадский областной суд признал их виновными и приговорил каждого из подсудимых к трем годам условно.

После ухода из таможни Шаирбек Ташиев возглавил «Кыргызско-узбекско-азербайджанский Джалал-Абадский нефтеперерабатывающий завод». В 2016 году был избран депутатом Джалал-Абадского городского кенеша от партии «Ата-Журт».

В 2020 году Шаирбек Ташиев участвовал в парламентских выборах от партии «Мекенчил», которую основал его родной брат.

Тогда «Мекенчил» не прошла в парламент, а результаты выборов стали основой для митингов и беспорядков, приведших к смене власти.

В итоге результаты выборов были аннулированы, а к власти пришел Садыр Жапаров и его соратник Камчыбек Ташиев.

После смены власти Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении Шаирбека Ташиева и других обвиняемых и отправил дело на пересмотр.

Во власть пришел и сын Камчыбека Ташиева — Тай-Мурас — он получил мандат от партии «Ата-Журт Кыргызстан» в Джалал-Абадском горкенеше. Через полгода он написал заявление об отказе от мандата, заявив, что ему пока рано заниматься политикой.

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с Камчыбеком Ташиевым, но сам глава ГКНБ опровергает эту информацию.

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября 2021 года. Они будут проходить по смешанной системе, всего будет 90 депутатов. 54 депутата будут избраны по партийной системе, а 36 — по одномандатным округам.

Кандидаты от одномандатных округов должны подать заявление в ЦИК до 13 октября. По состоянию на 11 октября заявки на участие в выборах подали 194 человека.