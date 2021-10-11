Племянница президента Садыра Жапарова — Лазат Нуркожоева — 9 октября с размахом отметила свой день рождения. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

К публикации о дне рождения Нуркожоева написала, что этот год для нее стал «самым лучшим».

Скриншот страницы Лазат Нуркожоевы

День рождения Нуркожоева отметила в одном из столичных отелей Novotel, куда пригласили ряд блогеров, а издание Supertvkg сделало репортаж с мероприятия девушки.

В интервью Supertvkg Нуркожоева рассказала, что в прошлом году встретила свой день рождения на площади, когда Садыра Жапарова освободили из колонии его соратники.

Нуркожоева известна не только своим родством с президентом, но и тем, что в декабре прошлого года после смены власти в стране, она стала победительницей конкурса «Мисс Кыргызстан 2020».

При этом организаторка конкурса Рыскуль Намазбекова в интервью Sputnik Кыргызстан пояснила, что кастинг на конкурс прошел еще в сентябре 2020 года, то есть до смены власти в стране. В качестве приза за победу на «Мисс Кыргызстан 2020» Нуркожоева получила авто BMW X5.

Позже в январе 2021 года из-за победы Нуркожоевой на конкурсе возник спор. Оказалось, что в Кыргызстане есть официальный конкурс красоты «Мисс Кыргызстан», после которого девушки могут выступать на международном состязании «Мисс Мира». Однако конкурс, который выиграла Лаззат Нуркожоева, не имел соответствующей лицензии и поэтому она не могла представлять Кыргызстан на «Мисс Мира».

Тем не менее, Нуркожоева заявила, что хочет представить страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная».

Лазат Нуркожоева дочь Доолотбека Жапарова — брата Садыра Жапарова, она также известна в Кыргызстане в качестве модели.