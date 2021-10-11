Ряд кыргызских СМИ со ссылкой на собственные источники 11 октября сообщили, что в кабинете министров в ближайшее время произойдут кадровые перестановки.

Так, по данным издания Kaktus.media, свою должность покинет глава кабмина Улукбек Марипов, а на его место придет соратник президента и глава Министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров.

Марипов стал премьер-министром в феврале 2021 года. После принятия новой Конституции в мае этого года Марипов сохранил за собой должность, но теперь стал называться председателем кабмина.

Издание «Азаттык» со ссылкой на свои источники сообщило, что ожидаются и перестановки других кадров.

По их данным, нынешний глава ГКНБ и соратник президента Камчыбек Ташиев сохранит свою должность, но при этом, может параллельно стать заместителем главы кабмина, курирующим вопросы безопасности.

Ташиев был назначен главой ГКНБ 16 октября 2020 сразу после смены власти в стране и отставки Сооронбая Жээнбекова с поста президента. На эту должность Ташиева назначил Садыр Жапаров будучи и. о. главы страны.

В «Азаттыке» отметили, что официально об изменениях состава кабмина станет известно 12 октября. Аналогичную информацию о кадровых перестановках опубликовало и издание 24.kg. Однако, по данным издания, изменения в составе кабмина произойдут после парламентских выборов, которые пройдут 28 ноября.

В пресс-службе президента журналисту «Клоопа» не прокомментировали эту информацию.