Четверо жителей Кара-Суйского района Ошской области, недовольные решением местных властей снести их дома, 11 октября вышли на митинг к зданию правительства. Они прошли из Оша до Бишкека пешком за 11 дней.

«Азаттыку» участники марша рассказали, что побывали в общественной приёмной президента Садыра Жапарова.

Жители Кара-Суйского района у дома правительства. Фото: Кундуз Сырдыбаева / «Азаттык» Жители Кара-Суйского района заходят в общественную приёмную президента. Фото: Нурлан Бейшебаев / «Азаттык»

Ранее они уже обращались к главе государства и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и выражали недовольство действиями судей и местной власти.

Снос домов

О марше кара-суйцев против сноса домов стало известно в начале октября. По их словам, в 2020 году местные власти передали 13 семьям участки земель в Папанском айыл окмоту.

«Нам выдали постановления с именами других людей. Говорили, что позже оформят на нас. Но потом у некоторых забрали эти постановления под предлогом, что выдадут оригиналы документов, а после сделали из нас захватчиков земель», — рассказал один из кара-суйцев Кыялбек Арстанов.

Он заявил, что бывшие главы айыл окмоту Алмаз Абдукаримов и Эрмат Исмаилов, а также экс-глава Кара-Сууйского района Тилек Матраимов, запугивая местных руководителей, продали их земли стройкомпании «Ихлас».

Но по словам местных властей, эти дома сельчане построили незаконно на землях предназначенных для сельского хозяйства.

Первый замакима Кара-Суйского района Капар Адиев сообщил ИА 24.kg, что в ноябре и декабре 2020 года начали застраивать земли, купив госакты у старых владельцев. Однако решением суда эти госакты были отменены в 2013 году.

«Руководство айыл окмоту и соответствующие структуры предупреждали, что строить там дома незаконно. Были повторные суды. 28 июля 2021 года Верховный суд поддержал решение районного суда и признал незаконным строительство домов на этой территории. 28 сентября судисполнители снесли часть построенных домов», — рассказал он.

В стройкомпании «Ихлас» заявили, что они не заинтересованы в этих землях.

«Мы удивлены тем, что сельчане упоминают название нашей компании. Мы даже понятия не имеем, в каком именно селе это происходит», — сказал представитель фирмы Нияз Сарыев.

Кто такие Матраимов, Абдукаримов и Исмаилов?

Тилек Матраимов восемь лет возглавлял Кара-Сууйскую районную администрацию и был освобожден от этой должности 16 октября 2020 года. Он является одним из членов влиятельного клана Матраимовых.

Тилек Матраимов

Читать по теме: Республика Матрастан

После смены власти в октябре прошлого года он попытался сбежать в Узбекистан, но был пойман на границе. Ошский городский суд признал его виновным по статье «Незаконное пересечение госграницы» и оштрафовал его на 220 тысяч сомов.

Алмаз Абдукаримов и Эрмат Исмаилов, в свою очередь, были замешаны в нескольких громких скандалах, в том числе и земельных. В 2018 году в их отношении были возбуждены уголовные дела.

Эрмат Исмаилов и Алмаз Абдукаримов

Экс-главу Толейкенского айыл окмоту Абдукаримова, известного по кличке Бойко, обвинили в нарушении земельного законодательства. Также в сеть попало видео, на котором он грубо разговаривал с жителями своего села.

Бывшего главу Папанского айыл окмоту Исмаилова же обвинили в злоупотреблении служебным положением. Жители Кара-Сууйского района выходили на митинг к зданию Ошской областной администрации. Участники акции заявили, что он незаконно продает земли.