Глава правозащитной организации «Позитивный диалог» Мухайё Абдураупова сообщила, что Верховный суд 11 октября изменил срок лишения свободы Айзат Чиртековой с 11 до 5 лет. Пресс-служба Верховного суда подтвердила эту информацию. Судебная коллегия изменила приговор Ошского областного суда от 4 декабря 2019 года. Мухайё Абдураупова. «Ошский горсуд осудил Чиртекову на 12 лет и Ошский областной суд установил 11 лет лишения свободы за попытку убийства ребенка, а факты домашнего насилия и доведения до самоубийства не учёл. Через 2 года она может выйти на свободу, а может и раньше», — написала Абдураупова. Правозащитница в разговоре с «Клоопом» рассказала, что добивалась отмены приговоров в отношении своей подзащитной и нового рассмотрения дела из-за факта доведения её до самоубийства. Однако суд принял решение переквалифицировать дело Чиртековой по статье «Покушение на убийство» и таким образом сократить срок наказания. Дело Чиртековой В сентябре 2018 года в Оше 40-летняя Айзат Чиртекова выбросилась из окна с четвертого этажа с семимесячным ребёнком на руках из-за насилия со стороны мужа. При падении с высоты женщина с сыном получили тяжелые увечья, но оба выжили, перенеся несколько сложнейших операций. Прямо из больницы Чиртекову увезли в СИЗО. В её отношении было возбуждено уголовное дело за попытку убийства ребёнка. Ошский горсуд приговорил её к 12 годам лишения свободы. Позже Ошский областной суд оставил этот приговор в силе лишь снизив срок до 11 лет. «Моя подзащитная с первых дней своей замужней жизни систематически подвергалась насилию, следствие проведено некачественно, и, соответственно, решение суда незаконно и несправедливо», — рассказала Мухайё Абдураупова. Она заявила, что милиция не умеет расследовать дела по домашнему насилию. Абдураупова отметила, что факты доведения до самоубийства и домашнего насилия могут являться систематическими лишь тогда, если эта систематичность в обязательном порядке документально зарегистрирована в органах милиции. «При этом, о том, что Айзат жестоко избивает муж знали все: её свекровь, её родственники и даже коллеги с базара, где она торговала хлебом», — отметила правозащитница. По её словам, он бил её сильно и жестоко: душил, сломал ребро, втыкал нож в ягодицу, резал ноги и руки лезвием, наносил ожоги электрическим током. Однако в правоохранительных органах никаких мер не предпринимали. Он возвращался с участка и избивал её ещё больше. Айзат Чиртекова. За месяц до произошедшего она ушла из дома в Оше после того, как муж особенно жестоко избил её, пытался задушить и ударил велосипедом. Правоохранительные органы тогда не выдали охранный ордер и не возбудили уголовное дело. «В день, когда она выпрыгнула из окна, муж позвонил ей и сказал, что едет к ней и будет снова резать её. Поэтому она выпрыгнула», — рассказала правозащитница «Клоопу». О деле Чиртековой написала Международная правозащитная организация Amnesty International. В своем ежегодном отчете о состоянии прав человека в Кыргызстане они отметили, что милиция не реагирует на случаи домашнего насилия. «Правоохранительные органы так и не начали расследование сообщений о домашнем насилии со стороны её мужа. В марте прокуратура Оша вновь отказалась возбуждать дело в отношении её мужа», — говорится в отчете.

