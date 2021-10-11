Замглавы госпредприятия «Кыргызкомур» Надырбек Бекжанов 11 октября в эфире «Биринчи Радио» обвинил население страны в том, что люди закупают уголь только с наступлением холодов.

В эфире передачи один из слушателей сравнил власти страны со стрекозой из басни Ивана Крылова «Стрекоза и Муравей». В ней стрекоза не готовится к зиме и всё лето поёт, а с приходом холодов обращается за помощью к муравью.

«Мы бы эту басню тоже сказали по отношению к населению. По какой причине народ начинает закупать уголь, именно когда приходит зима, когда наступают холода? Сами приводят к такой ситуации. Конечно же, продавец этим пользуется. Мы бы тоже сказали так. Кабмин, президент Садыр Нургожоевич [Жапаров] и Ташиев [глава ГКНБ] уделяют этому особое внимание и для народа выделяют сотрудников [спецназа] “Альфа” […], чтобы на месте был порядок, контроль и безопасность», — ответил на это Бекжанов.

Уголь есть, только мелкий

На уточняющий вопрос журналистки «Биринчи Радио», был ли в топливных базах уголь в августе или в сентябре, замглавы «Кыргызкомур» ответил, что он был, только мелкий.

Кроме того, в сентябре власти говорили, что в топливных базах есть и казахстанский уголь с месторождения Каражыра. Тогда одна тонна этого топлива стоила 4 500 сомов.

Однако, на самом деле местный уголь на топливных базах для продажи появился лишь ближе к октябрю. Кыргызстанцы начали массово искать и покупать уголь из-за наступивших резких холодов в начале октября. Это привело к росту цен на твердое топливо.

7 октября Нацстатком сообщил, что цены на уголь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 715 сомов за тонну. Дороже всего топливо стоит в Ноокате — 8 390 сомов за одну тонну и в Баткене 8 377 сомов за тонну.

По словам представителя Госантимонополии Сыргака Оморова, такая ситуация с ростом цен на уголь «сложилась только из-за того, что “Кыргызкомур” где-то на месяц-полтора опоздало с работами». Он отметил, что выясняют причину такого опоздания.

В Госантимонополии считают, что рост цены на уголь вызван рядом причин: сезонным фактором, превышением спроса над предложением и медленной доставкой топлива до точек реализации населению. Кроме того, в агентстве не исключают, что сами реализаторы также могут пользоваться ситуацией.

В связи с этим кабмин хочет ввести госрегулирование цен на уголь на осенне-зимний период.

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Кабмин хочет ввести госрегулирование цен на уголь