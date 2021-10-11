Пресс-служба МВД сообщила, что заместитель главы министерства Суйун Омурзаков покинул свою должность.

По данным ведомства, Омурзаков ушел с должности, чтобы принять участие в предстоящих парламентских выборах, которые назначены на 28 ноября. Пока неизвестно, будет ли Омурзаков баллотироваться в качества самовыдвижеца или пойдет от партии.

На место Омурзакова уже назначили Адылбека Бийбосунова. Ранее он занимал должность главы академии МВД.

Омурзаков работал в правоохранительных органах еще с 2000-х годов. Он окончил академию МВД Беларуси, позже работал на разных должностях на юге Кыргызстана, в июне 2016 года был назначен первым замглавы МВД.

У Суйуна Омурзакова также есть брат Улукбек, которого в ноябре 2020 года задержали по подозрению в организации рейдерского захвата компании «Жол-Чырак и Ко» в Ошской области. В январе 2021 года суд отпустил Улукбека Омурзакова под подписку о невыезде, после того как он возместил ущерб государству в сумме 20 млн сомов.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 28 ноября. По предварительным данным ЦИК, на выборах планируют принять участие более 70 политических партий и более 100 кандидатов по одномандатным округам.

Очередные парламентские выборы пройдут по смешанной системе согласно новой Конституции, принятой 5 мая 2021 года.

Согласно Основному закону страны, новый парламент будет состоять из 90 депутатов вместо 120. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.