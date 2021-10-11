Пресс-служба УВД Нарынской области сообщила, что в Жумгальском районе задержан 54-летний житель, подозреваемый в изнасиловании своей 13-летней дочери.

По данным правоохранительных органов, в сентябре в милицию поступило заявление о том, что житель Жумгальского района С.Т. на протяжении долгого времени насилует свою дочь 2008 года рождения.

Факт был зарегистрирован 21 сентября 2021 года. Милиция начала проверку, во время которой выяснилось, что подозреваемый в 2018 году отбыл восьмилетний срок за убийство своей жены.

При этом сам подозреваемый не отрицал факт изнасилования. По данным УВД, во время допроса он заявил, что вступил в половую связь со своей дочерью один раз в июле 2021 года, а до этого совершал действия сексуального характера.

Однако, по словам его несовершеннолетней дочери, он насиловал её в течение двух лет.

В пресс-службе УВД Нарынской области добавили, что Жумгальский райсуд заключил подозреваемого под стражу на два месяца до 21 ноября 2021 года. Следствие продолжается.