Айсулуу Тыныбекова вновь возглавила мировой рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории 62 килограмма. Тыныбекова — двукратная чемпионка мира по вольной борьбе и серебряная призерка Олимпиады-2020 в Токио. Скриншот с сайта UWW. После Тыныбековой в мировом рейтинге идет Юкако Каваи из Японии, завоевавшая золото Олимпийских игр. Она отстает на 68 баллов. Кыргызская спортсменка уже несколько раз возглавляла этот рейтинг. Он регулярно обновляется в зависимости от результатов проходящих соревнований. В последний раз его обновили после Чемпионата мира, который прошел в начале октября 2021 года в столице Норвегии Осло. Там Тыныбекова завоевала золотую медаль и защитила свой чемпионский титул, одолев в финале соперницу из США.

