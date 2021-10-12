Депутаты Жогорку Кенеша Жанар Акаев, Мирлан Жээнчороев и Алтынбек Сулайманов будут участвовать в предстоящих выборах в парламент в составе партии «Альянс». Об этом сообщили на официальной странице партии в фейсбуке.

«Лидеры политических партий “Бир Бол”, “Либерально-демократическая партия Кыргызстана” и “Справедливый Кыргызстан”, политики и активная молодежь оставили свои личные амбиции и создали партию “Альянс”, чтобы стать надежной опорой для народа», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 12 октября состоялся съезд партии, на котором был составлен список кандидатов. Его возглавили Жээнчороев и Акаев. Они оба объявлены равноправными председателями «Альянса».

Бывший соратник Бабанова

Мирлан Жээнчороев был депутатом Бишкекского горкенеша до того, как вошёл в Жогорку Кенеш. В 2015 году он был избран депутатом парламента от фракции «Республика — Ата-Журт», лидерами которой были Камчыбек Ташиев и Омурбек Бабанов.

Мирлан Жээнчороев

После того, как Бабанов сообщил, что покидает политику в 2019 году, Жээнчороев стал новым председателем партии «Республика».

В сентябре Жээнчороев вступил в словесную перепалку с генпрокурором Курманкулом Зулушевым на фоне допросов в МВД Жанара Акаева, Алтынбека Сулайманова и Бакыта Жетигенова по делу о захвате власти. Тогда Мирлан Жээнчороев приходил к зданию МВД, чтобы поддержать своих коллег, которых вызвали на допрос.

Критик парламента

Жанар Акаев — бывший журналист «Азаттыка» и действующий депутат от партии СДПК. В 2015 году до избрания в парламент он полгода был пресс-секретарем президента Алмазбека Атамбаева. Однако Жанара Акаева в 2017 году исключили из фракции СДПК, потому что он вышел на митинг за свободу слова в Бишкеке.

Жанар Акаев.

На прошлогодних выборах Акаев баллотировался в составе партии «Ата-Мекен».

У Акаева сложилась неплохая репутация, так как он достаточно активно общался с гражданами в соцсетях. Но после того, как депутат появился на спортивном турнире, организованном кланом Матраимовых, он подвергся резкой критике пользователей соцсетей.

В своём недавнем интервью депутат рассказал о том, что 50% нового парламента уже сформировано, а самая влиятельная группа в стране, которая решает все вопросы — это окружение президента.

Он заявил, что большинство депутатов настолько сильно боятся главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, что аж хлопают ему.

«Нынешний шестой созыв, конечно, считается безграмотным, не может связать и двух слов, но следующий парламент будет еще хуже», — сказал он тогда.

Экс-глава МИД

Третьим в списке «Альянса» идет экс-министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков. Он возглавил МИД в октябре 2018 года, а в октябре 2020 его сменил Руслан Казакбаев.

Чынгыз Айдарбеков.

Тогда Айдарбеков был назначен советником и.о. президента Садыра Жапарова по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам. Однако он пробыл на этой должности недолго. Уже в декабре его освободили от этой должности.

Бизнесвумен

Следующей в списке идет бизнесвумен Оргалча Токтобубу — владелица компании «Шыдыр Жол Кей Джи».

Эта компания не раз упоминалась СМИ. К примеру, во время октябрьских событий 2020 года, журналисты заметили, что автобусы этой компании занимаются перевозкой сторонников Садыра Жапарова, который на тот момент только начал свой путь к посту президента.

«Челюсть»

Пятый в списке — лидер партии Алтынбек Сулайманов до 2010 года был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол».

Алтынбек Сулайманов.

После смены власти он перешел в партию «Республика» и параллельно создал «Бир Бол». Сулайманова и партию неоднократно обвиняли в связях со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым.

Сулайманов все еще действующий депутат парламента. Он до конца 2019 года владел добывающей компанией, но не указывал предприятие в своих налоговых декларациях. Позже он передал бизнес известному спортсмену Мыктыбеку Мамасалиеву.

СМИ неоднократно сообщали о связи Сулайманова с ОПГ и даже называли кличку, под которой он известен в криминальном мире — «Челюсть». По их данным, группировка, возглавляемая Сулаймановым, занимается контрабандой ГСМ и вымогательством.