Пользователь фейсбука 21-летний Нурэлэс Уметалиев сообщил на своей странице, что его вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности. По словам Уметалиева, его подозревают в призывах к захвату власти через видеообращения.

«В ГКНБ сказали, что экспертиза моих слов готова, я должен найти адвоката, после чего мне могут вручить уведомление [в подозрении]», — рассказал Уметалиев.

Повестка Нурэлэса Уметалиева

Уметалиев рассказал, что в своих публикациях высказывал мнение о растущих ценах на продукты и критиковал политику президента Садыра Жапарова.

Скриншот страны Нурэлэса Уметалиева

В интервью изданию Kaktus.media парень рассказал, что речь идет о двух постах в фейсбуке. Из-за них его уже вызывали на допрос в МВД.

Уметалиев добавил, что сейчас ему нужна помощь адвокатов и юристов, которые будут защищать его интересы.

В ГКНБ на момент публикации материала не сообщили подробностей дела Уметалиева.

Ранее ГКНБ уже вызывал на допрос активистку Айсулуу Кудайбердиеву. Кроме этого, силовики провели обыск в ее доме. Пока неизвестно, по какому именно делу Кудайбердиеву вызывали на допрос, однако известно, что девушка не раз участвовала в мирных акциях против коррупции.

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