Пользователь фейсбука 21-летний Нурэлэс Уметалиев сообщил на своей странице, что его вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности. По словам Уметалиева, его подозревают в призывах к захвату власти через видеообращения. «В ГКНБ сказали, что экспертиза моих слов готова, я должен найти адвоката, после чего мне могут вручить уведомление [в подозрении]», — рассказал Уметалиев. Повестка Нурэлэса Уметалиева Уметалиев рассказал, что в своих публикациях высказывал мнение о растущих ценах на продукты и критиковал политику президента Садыра Жапарова. Скриншот страны Нурэлэса Уметалиева В интервью изданию Kaktus.media парень рассказал, что речь идет о двух постах в фейсбуке. Из-за них его уже вызывали на допрос в МВД. Уметалиев добавил, что сейчас ему нужна помощь адвокатов и юристов, которые будут защищать его интересы. В ГКНБ на момент публикации материала не сообщили подробностей дела Уметалиева. Ранее ГКНБ уже вызывал на допрос активистку Айсулуу Кудайбердиеву. Кроме этого, силовики провели обыск в ее доме. Пока неизвестно, по какому именно делу Кудайбердиеву вызывали на допрос, однако известно, что девушка не раз участвовала в мирных акциях против коррупции. Читать еще: Тот, кого нельзя называть. Как кыргызстанцев преследуют за критику президента

