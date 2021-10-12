Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что задержали ряд чиновников минздрава и сотрудников фармацевтических компаний.

По версии следствия, задержанные были в сговоре и скрывали реальную стоимость импортных лекарств, чтобы уклонится от налогов. В ГКНБ добавили, что во время продажи лекарств они занимались спекуляцией цен.

Задержанных сотрудников фармкомпаний и ряд чиновников минздрава водворили в СИЗО ГКНБ. Подозреваемых задержали по досудебному производству, которое ГКНБ начал еще в конце сентября.

Тогда ГКНБ выявил фармкомпаний, которые импортировали в Кыргызстан лекарства и продавали их по «чрезмерно завышенной стоимости». Сотрудники Госкомитета провели обыски в офисных и складских помещениях компаний. В ведомстве не сообщили, какие именно компании подверглись обыску.

Ранее с «фарммафией» борьбу вел Финпол, однако после того, как ведомство упразднили делами по завышенным ценам на лекарства в аптеках занялся ГКНБ.