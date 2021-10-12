Пресс-служба кабинета министров сообщила, что в Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь. Такие меры будет действовать 90 дней с установлением максимальной цены.

Уголь. Фото: Пресс-служба кабмина.

Заниматься регулириванием поручено Госантимонополии. Агентство установило цену от 1250 сомов до 1330 сомов за тонну угля.

В кабмине отметили, что такое решение принято для того, чтобы не допустить роста цен на уголь в осенне-зимний период.

Цена на уголь

В Госантимонополии отметили, что установленные оптово-отпускные цены для 21 добывающего предприятия, расположенного на карьерах Кара-Кече, остались на прошлогоднем уровне: от 1250 сомов до 1330 сомов за тонну угля.

По их данным, рост цен на уголь вызван рядом причин: сезонным фактором, превышением спроса над предложением и доставкой топлива до точек реализации населению. Кроме того, в агентстве не исключают, что сами реализаторы также могут пользоваться ситуацией.

Фото: Пресс-служба Госантимонополии.

В Госантимонополии считают, что «затраты этой цепочки не соответствуют действительности».

При этом 7 октября Нацстатком сообщил, что цены на уголь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 715 сомов за тонну. Дороже всего топливо стоит в Ноокате — 8 390 сомов за одну тонну и в Баткене 8 377 сомов за тонну.

По данным Нацстаткома, в Бишкеке одна тонна угля стоит 4 558 сомов. Однако по данным СМИ, цена на уголь в столице стоит выше 5 тысяч сомов.

Ранее в ГП «Кыргызкомур» сообщили, что цену на уголь повышают перекупщики. В госпредприятии обратились к посредникам с просьбой необоснованно не повышать цены на топливо, а граждан призвали торговаться.