Пресс-служба кабинета министров сообщила, что в Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь. Такие меры будет действовать 90 дней с установлением максимальной цены. Уголь. Фото: Пресс-служба кабмина. Заниматься регулириванием поручено Госантимонополии. Агентство установило цену от 1250 сомов до 1330 сомов за тонну угля. В кабмине отметили, что такое решение принято для того, чтобы не допустить роста цен на уголь в осенне-зимний период. Цена на уголь В Госантимонополии отметили, что установленные оптово-отпускные цены для 21 добывающего предприятия, расположенного на карьерах Кара-Кече, остались на прошлогоднем уровне: от 1250 сомов до 1330 сомов за тонну угля. По их данным, рост цен на уголь вызван рядом причин: сезонным фактором, превышением спроса над предложением и доставкой топлива до точек реализации населению. Кроме того, в агентстве не исключают, что сами реализаторы также могут пользоваться ситуацией. Фото: Пресс-служба Госантимонополии. В Госантимонополии считают, что «затраты этой цепочки не соответствуют действительности». При этом 7 октября Нацстатком сообщил, что цены на уголь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 715 сомов за тонну. Дороже всего топливо стоит в Ноокате — 8 390 сомов за одну тонну и в Баткене 8 377 сомов за тонну. По данным Нацстаткома, в Бишкеке одна тонна угля стоит 4 558 сомов. Однако по данным СМИ, цена на уголь в столице стоит выше 5 тысяч сомов. Ранее в ГП «Кыргызкомур» сообщили, что цену на уголь повышают перекупщики. В госпредприятии обратились к посредникам с просьбой необоснованно не повышать цены на топливо, а граждан призвали торговаться.

