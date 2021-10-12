Комитет по конституционному законодательству 12 октября утвердил состав и структуру нового кабинета министров. Ранее президент Садыр Жапаров подписал указ об отставке кабинета министров и предложил новый.

Ранее стало известно, что и.о. главы кабмина стал соратник президента и глава министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров.

На заседании комитета он пообещал увеличить доходную часть бюджета на 120 миллиардов сомов. По его словам, у кабмина для этого есть все возможности.

«Если не будут вмешиваться олигархи, политики, то можно поднять экономику. Мы намерены увеличить объем сборов на 120 миллиардов сомов. Для этого надо в первую очередь бороться с контрабандой и завершить цифровизацию», — сказал он.

Предлагаемый состав кабмина:

Первый заместитель председателя кабинета министров — Арзыбек Кожошев;

заместитель председателя кабинета министров — Азиз Аалиев;

заместитель председателя кабинета министров — Эдиль Байсалов;

заместитель председателя кабинета министров — Камчыбек Ташиев;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министр транспорта и коммуникаций — Эркинбек Осоев;

министр сельского, водного хозяйства и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;

министр энергетики — Доскул Бекмурзаев;

министр природных ресурсов, экологии и технического надзора — Динара Кутманова ;

министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;

министр образования и науки — Болотбек Купешев;

министр обороны — Бактыбек Бекболотов;

министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;

министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;

министр экономики и коммерции — Данияр Амангельдиев;

министр финансов — Алмаз Бакетаев;

министр юстиции — Аяз Баетов;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Азамат Жаманкулов;

министр труда, социального обеспечения и миграции — Кудайберген Базарбаев.

Также предлагаются изменения и в структуре правительства. Министерство экономики и финансов хотят разделить на два отдельных ведомства — минфин и минэкономики.

Министерство здравоохранения и социального развития на минздрав и минтруда и соцразвития.

На заседании депутатка парламента Айнуру Алтыбаева обратилась к и.о. главы кабмина Жапарову о причине разделения министерств. По словам чиновника, такое решение было принято главой государства Садыром Жапаровым.

«Я согласен с его решением. Был проведён анализ работы ведомств. Президент принял решение, что реформа здравоохранения в ближайшее время будет очень значительной. […] Других крупных изменений у нас нет», — сказал Жапаров.

Закон «О кабинете министров»

Пресс-служба президента сообщила, что 11 октября Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров».

Депутаты Жогорку Кенеша приняли этот законопроект в третьем чтении 6 октября. Однако журналисты, которые были в зале парламента отметили, что на самом заседании присутствовало не более 50 депутатов.

По их данным, кнопки для голосований нажимали за отсутствующих депутатов их коллеги. К примеру, нардеп Шайлобек Атазов признался журналистам, что нажал кнопки сразу за троих коллег.

Что прописано в новом законе?

По информации администрации президента, новый закон о кабмине позволяет президенту по собственной инициативе, с учетом предложения парламента или Народного курултая отправить главу кабмина или другого министра в отставку.

Согласно документу, Жапаров определит нового главу кабмина и его структуру, а затем внесет свои предложения в парламент.

Теперь председатель кабинета министров будет руководителем администрации президента, которая, в свою очередь, заменит аппарат правительства. В проекте закона также говорится, что члены кабмина имеет право на служебное жилое помещение, однако приватизировать такое жилья нельзя. Главой кабмина или его членом не может стать человек имеющий судимость «независимо от того, погашена она или снята».

А привлечь к уголовной ответственности члена кабинета министров можно только «с согласия президента». Если же министр имеет госнаграды, то во время следствия его не могут содержать под стражей, а только под домашним арестом.

Закон вступил в силу в день подписания.

Законопроект о кабмине решили создать из-за принятия новой Конституции. В ней значительно усилена роль президента во всех ветвях власти, так как Кыргызстан теперь президентская республика. По новой Конституции, кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту.

Активисты и юристы раскритиковали новую Конституцию, так как она дает президенту неограниченную власть над кабинетом министров, парламентом и даже судами.