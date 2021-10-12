Чемпионка мира по борьбе вольного стиля, бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Мээрим Жуманазарова поднялась на второе место в мировом рейтинге по версии Объединенного мира борьбы (UWW).

Список был обновлен по итогам чемпионата мира, который недавно прошел в столице Норвегии Осло. Там Жуманазарова завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг.

Скриншот сайта UWW.

Спортсменку опережает только американка Тамира Сток Менса. Разрыв всего 9 баллов. За Жуманазаровой идет Блэссинг Оборудуду из Нигерии. Она отстает от кыргызстанки на 24 балла.

На четвертом месте в рейтинге стоит россиянка Ханум Велиева, на пятом — Адела Ханзликова из Чехии.