Пресс-служба минэкономфина сообщила, что Международный валютный фонд спишет внешний долг Кыргызстана перед МВФ в $12,6 млн.

По их данным, совет фонда принял такое решение 6 октября 2021 года. Фонд спишет долги не только Кыргызстану, но и другим 23-м странам с низким уровнем дохода по линии Фонда сдерживания и облегчения катастроф.

Так, Кыргызстан сократит долг перед МВФ на сумму $12,6 млн, рассчитанный на период с 8 октября 2021 года по 10 января 2022 года.

«Это списание долга поможет высвободить финансовые ресурсы республики для распределения средств на сектор здравоохранения и экономическую поддержку в целях смягчения воздействия пандемии COVID-19», — отметили в минэкономфине.

Госдолг Кыргызстана в еще в феврале 2021 года приблизился к $5 млрд.

Кому должен Кыргызстан?

По данным Минфина, у республики — девять кредиторов, с которыми связывают двусторонние льготные обязательства.

Самый крупный из них — Экспортно-Импортный Банк Китая, на него приходится 41, 8% государственного внешнего долга. Это $ 1 766,00 млн.

С двумя партнерами у Кыргызстана двусторонние нельготные обязательства. Это Экспортно-Кредитный Фонд Дании ( $2,60 млн) и немецкий Гермес Кредитверзихерунгс-Актингезельшафт ($5,68 млн). Они составляют по 0,1% от внешнего госдолга.

Многосторонние льготные обязательства Кыргызстан имеет перед десятью объединениями и организациями. Более всего в этой категории долг перед Международной Ассоциацией Развития [МАР — группа Всемирного Банка] — $677,43 млн, или 16,1% от всей суммы внешнего госдолга.

Второе место по долгам в этой категории у Азиатского банка развития. На АБР приходится 14,3% кыргызского госдолга или же $605, 40 млн.

Третье — у Международного Валютного фонда, $376,38 млн или же 8,9% от госдолга страны.

Наконец, есть еще один кредитор, перед которым у Кыргызстана многосторонние нельготные обязательства. Это Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). На него приходилось 1,2% внешнего госдолга, или же $50,23 млн.