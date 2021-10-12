Президент Садыр Жапаров и глава минэконфина Акылбек Жапаров

Президент Садыр Жапаров заявил, что в Кыргызстане будет новый глава кабинета министров. Сейчас эту должность занимает Улукбек Марипов.

«Сменится глава кабмина. Я предложил кандидатуру Акылбека Жапарова», — написал президент на своей странице в Инстаграме.

Жапаров решил объяснить, почему выдвинул Акылбека Жапарова на пост главы кабмина, так как «возникают вопросы о причинах этой смены».

«Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время», — написал он.

Президент пообещал, что «каждый шаг Жапарова, каждое его действие будут под личным контролем».

«Под моим контролем он продвинул вопрос “Кумтора”. Стабилизирован бюджет этого года. В казну поступили дополнительные средства в размере 24 миллиардов сомов. Мы увеличили пособия для детей-сирот на 100 процентов. Мы создаем Стабилизационный фонд. Он сделал и многое другое. Но впереди еще много работы. Поэтому – дайте ему время», — написал Жапаров.

Он также оценил работу Марипова на посту главы кабмина, как «неплохую» и написал, что «его будущее еще впереди».

По его словам, новый состав кабмина уже направлен на согласование в Жогорку Кенеш, предложены новые кандидатуры в несколько министерств.

«Я с февраля наблюдал за работой каждого руководителя.

Теперь начнет работать устойчивое, стабильное правительство», — написал он.

Также президент Жапаров пообещал быть «чистым» перед народом и «не запускать руку в казну».

«Самое главное, если я буду чист, то и все будут чистыми. Если я запущу руки в казну, то и другие начнут делать то же самое. Я не повторю ошибок предыдущих», — написал он.

Также президент Жапаров пообещал быть «чистым» перед народом и «не запускать руку в казну».

«Самое главное, если я буду чист, то и все будут чистыми. Если я запущу руки в казну, то и другие начнут делать то же самое. Я не повторю ошибок предыдущих», — написал он.

Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров» 12 октября, парламент принял проект закона еще 6 октября. Однако журналисты, которые были в зале парламента отметили, что на самом заседании присутствовало не более 50 депутатов.

По их данным, кнопки для голосований нажимали за отсутствующих депутатов их коллеги. К примеру, нардеп Шайлобек Атазов признался журналистам, что нажал кнопки сразу за троих коллег.

Новый закон о кабмине

Подписанный президентом закон о кабмине позволяет президенту по собственной инициативе, с учетом предложения парламента или Народного курултая отправить главу кабмина или другого министра в отставку. Согласно документу, Жапаров определит нового главу кабмина и его структуру, а затем внесет свои предложения в парламент.

Жогорку Кенеш должен будет рассмотреть кандидатуры, предложенные президентов в течение трех рабочих дней. Если парламент этого не сделает, то кандидатуры будут считаться согласованными.

Если же депутаты откажут в согласовании кандидатов, то президент должен представить новых кандидатов в течение трех рабочих дней и процедура согласования повторяется.

Вместе с этим новый глава кабмина будет руководителем администрации президента, которая, в свою очередь, заменит аппарат правительства. В документе также говорится, что члены кабмина имеют право на служебное жилое помещение, однако приватизировать такое жилья нельзя.

Главой кабмина или его членом не может стать человек имеющий судимость «независимо от того, погашена она или снята». А привлечь к уголовной ответственности члена кабинета министров можно только «с согласия президента». Если же министр имеет госнаграды, то во время следствия его не могут содержать под стражей, а только под домашним арестом.

Законопроект о кабмине решили создать из-за принятия новой Конституции. В ней значительно усилена роль президента во всех ветвях власти, так как Кыргызстан теперь президентская республика. По новой Конституции, кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту.

Активисты и юристы раскритиковали новую Конституцию, так как она дает президенту неограниченную власть над кабинетом министров, парламентом и даже судами.