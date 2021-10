В Комитете по конституционному законодательству сегодня, 12 октября единогласно одобрили состав и структуру нового кабинета министров, которую предложил президент Садыр Жапаров. Ранее стало известно, что и.о. главы кабмина стал соратник президента и глава минэкономфина Акылбек Жапаров. В качестве заместителя главы кабмина по вопросам безопасности президент предложил своего соратника главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. При этом, он будет продолжать занимать свою должность в спецслужбе. После окончания заседания комитета, Ташиев не скрывал своих эмоций и радостно пожимал руку чиновникам. Камчыбек Ташиев радостно пожимает руку чиновникам 11 октября Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров». Депутаты Жогорку Кенеша приняли этот законопроект в третьем чтении 6 октября. В проекте закона говорится, что члены кабмина имеет право на служебное жилое помещение, однако приватизировать такое жилья нельзя. Главой кабмина или его членом не может стать человек имеющий судимость «независимо от того, погашена она или снята». А привлечь к уголовной ответственности члена кабинета министров можно только «с согласия президента». Если же министр имеет госнаграды, то во время следствия его не могут содержать под стражей, а только под домашним арестом. Законопроект о кабмине решили создать из-за принятия новой Конституции. В ней значительно усилена роль президента во всех ветвях власти, так как Кыргызстан теперь президентская республика. По новой Конституции, кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту. Читать ещё: Комитет парламента утвердил состав и структуру кабмина

