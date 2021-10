Бывший зампредседателя Таможенной службы Нурлан Ражабалиев, осужденный за коррупцию, выдвинул свою кандидатуру на выборы в Жогорку Кенеш. Он баллотируется по одномандатному Баткенскому округу №2. Нурлан Ражабалиев. Фото: Кабар По данным ЦИК, он подал заявление об участии 7 октября. Кто такой Ражабалиев? Нурлан Ражабалиев был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021 года. Первомайский райсуд приговорил его к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Тогда же в суде сообщили, что он выплатил ущерб в размере 12 млн сомов. Ражабалиев проходил по делу экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова вместе с другим таможенником Абдыбахабом Боронбаевым, который также был признан виновным в коррупции и оштрафован на такую же сумму. Он также возместил ущерб государству в 8 млн сомов. Матраимов дал показания против Ражабалиева и Боронбаева, когда заключил сделку со следствием. Ражабалиев был начальником Юго-Западной таможни, а Боронбаев — Северо-Восточной. В суде они отмечали, что также как и Матраимов пошли на сотрудничество со следствием по делу о коррупции на таможне. Ранее аналогичный штраф получил и сам Матраимов. Он признался в коррупции, его оштрафовали на 260 тысяч сомов. До этого он возместил ущерб государству в размере 2 млрд сомов и суд снял арест с его имущества. Дело Матраимова Райымбек Матраимов. Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в самой службе на разных должностях он проработал около 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Всего клан Абдукадыра смог вывести из Кыргызстана как минимум 700 миллионов долларов США — и это только та сумма, которую журналистам удалось доказать. После увольнения в конце 2017 года Матраимов остался в таможенном бизнесе — на этот раз он взял под контроль три важных таможенных терминала в Кыргызстане. Благодаря своим связям, он смог добиться того, что почти все грузы проходили именно через эти терминалы. Схемы Матраимова и Абдукадыра стали достоянием общественности благодаря совместным расследованиям радио «Азаттык», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat. Читать еще: Самый громкий коррупционный скандал Кыргызстана закончился штрафом в 3 тысячи долларов. Что важно знать о деле Райыма Матраимова?

