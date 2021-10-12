Дамирбек Асылбек уулу

Экс-депутат партии «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу снова решил баллотироваться в парламент — он подал документы в ЦИК и намерен избираться по одномандатному округу.

В апреле 2019 года его осудили в Казахстане на 10 лет лишения свободы как главаря банды контрабандистов, тогда он был действующим депутатом кыргызского парламента. А в августе 2020 года политика, которого отправили досиживать в Кыргызстан, освободили по амнистии.

Дамирбек Асылбек уулу снова намерен стать депутатом– будет баллотироваться по Ак-Суйскому избирательному округу №35.

Задержание кыргызского депутата

В феврале 2018 года депутат от партии «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу был задержан в Казахстане. Кроме него были задержаны кыргызстанцы Уланбек Мурадилов и Чингиз Абакиров.

Они были задержаны в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой. Через неделю после задержания МИД Казахстана сообщил, что у Асылбека уулу есть казахское гражданство.

По версии следствия, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая через Кыргызстан с помощью «теневых схем». По этому делу казахские спецслужбы в общем задержали 35 человек.

За год группировка провезла через границу товаров на 407,5 миллиона тенге (более миллиона долларов), из-за чего в казну Казахстана не было выплачено более 99 миллионов тенге (более 250 тысяч долларов) таможенных выплат.

Еще несколько месяцев Дамирбек Асылбек уулу оставался депутатом кыргызского парламента, но в апреле 2018 года ЦИК отозвала депутатский мандат Асылбека уулу и отдала его Руслану Чойбекову.

Специализированный межрайонный суд Алматы 24 апреля 2019 года приговорил Асылбека уулу к 10 годам лишения свободы. Ему грозило 12 лет лишения свободы.

Экс-депутата признали виновным в «Создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «Экономической контрабанде».

В ноябре того же года задержанных кыргызстанцев этапировали в Кыргызстан. Дело пересмотрели, но приговор оставили тот же.

Верховный суд пересмотрел дело экс-депутата по заявлению его адвоката 19 августа. Защитник Асылбека уулу апеллировал «новыми обстоятельствами» дела, какими именно в Верховном суде не смогли сказать.

Пресс-служба судебной коллегии сообщала, что с экс-депутата сняли уголовную ответственность по статье «Организация преступного сообщества». При этом наказание в виде лишения свободы на три года по статье «Экономическая контрабанда» было оставлено в силе.

21 августа Госслужба исполнения наказаний освободила Дамирбека Асылбека уулу из колонии №27.

Дамирбек Асылбек уулу впервые стал депутатом в 25 лет в 2009 году, пройдя в парламент от партии «Ак Жол», которая создавалась свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. Асылбек уулу имеет звание мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе, был вице-президентом Азиатской федерации борьбы.