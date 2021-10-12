В Бишкеке 11 октября прошел концерт Ka4eli fest, на который пригласили известных артистов из России и Казахстана. Ранее мероприятие уже переносили из-за пандемии коронавируса — оно должно было состояться еще в мае этого года.

Однако начало концерта прошло не так, как ожидали многие бишкекчане, купившие билеты.

Концерт состоялся на столичном стадионе «Спартак» и до начала мероприятия на входе образовалась огромная очередь. Собравшиеся были недовольны тем, что организаторы концерта не пускали в назначенное время людей с билетами внутрь — из-за этого произошла давка.

Кроме этого, само мероприятие организаторы решили перенести на один день из-за погодных условий. Зрители также сообщали, что мероприятие должно было начаться в 13:00, но им пришлось стоять в очереди несколько часов.

Уже после концерта зрители опубликовали видео, на котором видно, что перед входом скопился мусор. По словам одного из зрителей, это произошло, так как на стадион запретили вносить напитки, а урн для мусора не хватало.

Сам концерт все же состоялся, однако часть зрителей не успели попасть на выступления всех артистов.