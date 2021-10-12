Фото: Кубатбек Айтбашев

Политика Равшана Джеенбекова доставили в ЦИК под конвоем, чтобы он мог подать документы и баллотирповаться в депутаты по одномандатному округу. Джеенбеков добился этого права через суд.

Фото: Кубатбек Атбашев

До этого документы Джеенбекова в ЦИК пытался передать его доверенный, но комиссия отказалась принять документы и потребовала кандидата прийти лично. Тогда политик обратился в суд для получения разрешения под конвоем прибыть в ЦИК и передать документы.

Фото: Кубатбек Атбашев

А почему он под конвоем?

Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил Джеенбекова в СИЗО-1 до 5 октября из-за нарушений условий домашнего ареста.

По словам адвоката Замира Жоошева, суд тогда заменил «несуществующую» меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Ранее адвокат заявлял, что срок домашнего ареста Джеенбекова истёк ещё 11 мая и не продлевался.

Из-за этого Равшан Джеенбеков написал заявление в Генпрокуратуру на судью Первомайского райсуда Бишкека Азирета Медерова.

Кто такой Джеенбеков?

Равшан Джеенбеков и Арстан Алай на дебатах 07.01.21

Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента.

У него довольно богатый политический опыт — его карьера началась еще при Аскаре Акаеве. При Курманбеке Бакиеве уехал работать послом Кыргызстана в Малайзию, откуда начал критиковать власти. Был депутатом парламента с 2010 по 2015 год.

Джеенбеков был в оппозиции при Алмазбеке Атамбаеве, но когда бывший президент оказался в опале — поддержал его. Он прибыл поддержать его и во время штурма резиденции бывшего главы государства в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом.

Ему были предъявлены обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Насильственный захват власти».

«Комитет гражданского контроля» назвал бывшего депутата политическим узником и требовал незамедлительного пересмотра меры пресечения.

Позже он признавался, что лично общался с Садыром Жапаровым, пока они оба сидели в заключении.

Джеенбеков вышел на свободу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года. Однако уже 11 его допросили в ГКНБ и МВД.

В ноябре он выступил против инициированного Садыром Жапаровым изменения Конституции и выходил на акции протеста. А потом баллотировался в президенты — его в этом поддержали сторонники Алмазбека Атамбаева.

После победы Садыра Жапарова на выборах Джеенбеков назвал результаты реалистичными.

В апреле 2021 года ГКНБ заявило, что подозревает сестру Равшана Джеенбекова в незаконном обогащении, политик отрицал обвинения. Тогда же журналисты расследователи нашли несостыковку в информации ведомства.

В августе Джеенбекова задержали за нарушение правил домашнего ареста по делу о захвате резиденции Атамбаева.