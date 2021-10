Фото: Кубатбек Айтбашев Политика Равшана Джеенбекова доставили в ЦИК под конвоем, чтобы он мог подать документы и баллотирповаться в депутаты по одномандатному округу. Джеенбеков добился этого права через суд. Фото: Кубатбек Атбашев До этого документы Джеенбекова в ЦИК пытался передать его доверенный, но комиссия отказалась принять документы и потребовала кандидата прийти лично. Тогда политик обратился в суд для получения разрешения под конвоем прибыть в ЦИК и передать документы. Фото: Кубатбек Атбашев А почему он под конвоем? Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил Джеенбекова в СИЗО-1 до 5 октября из-за нарушений условий домашнего ареста. По словам адвоката Замира Жоошева, суд тогда заменил «несуществующую» меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Ранее адвокат заявлял, что срок домашнего ареста Джеенбекова истёк ещё 11 мая и не продлевался. Из-за этого Равшан Джеенбеков написал заявление в Генпрокуратуру на судью Первомайского райсуда Бишкека Азирета Медерова. Кто такой Джеенбеков? Равшан Джеенбеков и Арстан Алай на дебатах 07.01.21 Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента. У него довольно богатый политический опыт — его карьера началась еще при Аскаре Акаеве. При Курманбеке Бакиеве уехал работать послом Кыргызстана в Малайзию, откуда начал критиковать власти. Был депутатом парламента с 2010 по 2015 год. Джеенбеков был в оппозиции при Алмазбеке Атамбаеве, но когда бывший президент оказался в опале — поддержал его. Он прибыл поддержать его и во время штурма резиденции бывшего главы государства в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом. Ему были предъявлены обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Насильственный захват власти». «Комитет гражданского контроля» назвал бывшего депутата политическим узником и требовал незамедлительного пересмотра меры пресечения. Позже он признавался, что лично общался с Садыром Жапаровым, пока они оба сидели в заключении. Джеенбеков вышел на свободу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года. Однако уже 11 его допросили в ГКНБ и МВД. В ноябре он выступил против инициированного Садыром Жапаровым изменения Конституции и выходил на акции протеста. А потом баллотировался в президенты — его в этом поддержали сторонники Алмазбека Атамбаева. После победы Садыра Жапарова на выборах Джеенбеков назвал результаты реалистичными. В апреле 2021 года ГКНБ заявило, что подозревает сестру Равшана Джеенбекова в незаконном обогащении, политик отрицал обвинения. Тогда же журналисты расследователи нашли несостыковку в информации ведомства. В августе Джеенбекова задержали за нарушение правил домашнего ареста по делу о захвате резиденции Атамбаева. Штурм Атамбаева, слив Бабанова и бессменные олигархи во власти Все троллят Жапарова, а также сливы, документы и Максим Бакиев. Что было на дебатах кандидатов в президенты ( )

